Καλλιθέα: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που πήγαινε με 161 χιλιόμετρα με όριο τα... 90!

Στην Καλλιθέα συνελήφθη σήμερα το πρωί ένας 31χρονος οδηγός μηχανής, ο οποίος κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Συγγρού. Η ταχύτητα του ξεπέρασε κατά πολύ το επιτρεπτό όριο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, ο νεαρός οδηγός καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα 161 χιλιομέτρων ανά ώρα, όταν το ανώτατο όριο στην περιοχή ήταν 90 χλμ/ώρα. Η μέτρηση έγινε με τη χρήση ειδικής συσκευής radar, που παρακολουθεί την κυκλοφορία και εντοπίζει παραβάσεις ταχύτητας.

Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας οδήγησε στη σύλληψη του 31χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, όπου θα εξεταστούν τα επόμενα νομικά βήματα.