Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Χειροπέδες σε 22χρονο μοτοσικλετιστή

Χειροπέδες για επικίνδυνη οδήγηση πέρασαν, έπειτα από μία «κινηματογραφική» καταδίωξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί σε έναν 22χρονο τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/01).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος εντοπίστηκε τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη οδηγώντας μοτοσικλέτα στην οδό Καρόλου Ντηλ.

Στη συνέχεια ο νεαρός αγνόησε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε να κινείται πραγματοποιώντας συνεχείς ελιγμούς με κίνδυνο να συγκρουστεί με τους λοιπούς χρήστες της οδού. Έπειτα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μπήκε με τη μοτοσικλέτα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

*Με πληροφορίες από thestival.gr