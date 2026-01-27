Μαρμάρινη στήλη του 4ου αιώνα π.Χ. βρέθηκε κρυμμένη σε πατάρι στον Πειραιά: Χειροπέδες σε 48χρονο
Χειροπέδες σε έναν 48χρονο, ο οποίος κατείχε μαρμάρινη αρχαιότητα, πέρασαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το μεσημέρι της Τρίτης (27/01) στον Πειραιά.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση καταγγελίας, ενώ κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε κρυμμένη σε πατάρι και κατασχέθηκε μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη (ένθρονη θεά Κυβέλη με ένα λιοντάρι δίπλα της), η οποία χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.