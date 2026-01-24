Πειραιάς: Κατέρρευσε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Ζημιές σε αυτοκίνητα

Δεύτερη κατάρρευση εγκαταλελειμμένου κτιρίου σημειώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες στον Πειραιά, μετά τη νεροποντή της Τετάρτης (21/1).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, το πρωί του Σαββάτου κατέρρευσε παλαιό, ετοιμόρροπο οίκημα επί της οδού Μακεδονίας.

Από την πτώση του κτιρίου στο πεζοδρόμιο και τον δρόμο δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ συνεργεία έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Μεγάλες φθορές προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό έρχεται δύο ημέρες μετά την κατάρρευση διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Παπαναστασίου στην Καστέλα, όπου είχε σπεύσει και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, κάνοντας λόγο για πλέγμα ευθυνών που εμποδίζει την τοπική αυτοδιοίκηση να δράσει ουσιαστικά για την επίλυση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

