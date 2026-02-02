Σκόπελος: Χειροπέδες σε 51χρονου που χτύπησε στο κεφάλι τη σύζυγό του

Σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 51χρονος κάτοικος Σκοπέλου, ο οποίος είχε χτυπήσει τη σύζυγό του στο κεφάλι μπροστά σε εκκλησία και στη συνέχεια εξύβρισε αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Αυγούστου 2024, όταν αυτόπτης μάρτυρας είδε τον κατηγορούμενο να διαπληκτίζεται έντονα με τη σύζυγό του έξω από ναό του νησιού και να τη χτυπά στο κεφάλι. Ο μάρτυρας ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Αστυνομικοί μετέβησαν στα τουριστικά καταλύματα που διατηρεί ο 51χρονος, του γνωστοποίησαν την καταγγελία και επιχείρησαν να τον συλλάβουν. Εκείνος αντέδρασε έντονα, εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η υπόθεση εξετάστηκε σε δύο ξεχωριστές δικογραφίες. Για την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ο κατηγορούμενος είχε ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης 19 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με αναστολή λόγω άσκησης έφεσης.

Η δεύτερη δικογραφία αφορούσε τη συμπεριφορά του κατά τη σύλληψη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εξύβριση κατά συρροή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών. Η κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων μετατράπηκε σε απείθεια, ενώ η κατηγορία της όλως ελαφράς σωματικής βλάβης κρίθηκε απαράδεκτη.