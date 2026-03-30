Θεσσαλονίκη: Άφησε αβοήθητο 6 ώρες με τον σύζυγό της να πεθάνει

O 82χρονος σύζυγος της, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους στα Κουφάλια

Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Άφησε αβοήθητο 6 ώρες με τον σύζυγό της να πεθάνει
Υπό κράτηση παραμένει η ηλικιωμένη γυναίκα που συνελήφθη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης μετά τον θάνατο του συζύγου της. Η γυναίκα είχε συλληφθεί δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία το προηγούμενο διάστημα.

Εντελώς ανέκφραστη, η 77χρονη, συνοδεία αστυνομικών, ανέβηκε τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης για να παρουσιαστεί στην εισαγγελέα. Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το τι ακριβώς έγινε χθες, απάντησε μονολεκτικά: Tίποτα.

O 82χρονος σύζυγος της, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους στα Κουφάλια.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι έμενε στο ισόγειο, καθώς δεν μπορούσαν να ανεβοκατεβαίνουν σκάλες. Το απόγευμα του Σαββάτου, η 77χρονη βγήκε στον κήπο και είπε σε μια γειτόνισσα ότι ο σύζυγος της ήταν πεσμένος στο πάτωμα και δεν ανταποκρινόταν.

Η γυναίκα, που είχε συλληφθεί δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στους αστυνομικούς ότι ο ηλικιωμένος είχε πέσει στο πάτωμα από τις 12 το μεσημέρι. Δηλαδή, έμεινε αβοήθητος για 6 ολόκληρες ώρες.

Σε βάρος της 77χρονης, τον Φεβρουάριο είχε βγει δικαστική απόφαση περιοριστικών όρων να μην πλησιάζει τον σύζυγό της στα 50 μέτρα. Ωστόσο, το ανδρόγυνο συνέχισε να ζει μαζί.

Στις 26 Μαρτίου, η γυναίκα συνελήφθη και πάλι, ύστερα από καταγγελία των γειτόνων ότι χτυπά τον 82χρονο, αφέθηκε όμως ελεύθερη λόγω αμφιβολιών.

Η 77χρονη κρατείται και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο με την κατηγορία της παράλειψης παροχής βοήθειας και της παράβασης περιοριστικών μέτρων.

