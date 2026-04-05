Όπλο εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού - Επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε συμβόλαιο θανάτου

Όπλο εντοπίστηκε σε κοινόχρηστο χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού και συγκεκριμένα στο γυμναστήριο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το όπλο φέρεται να είχε περάσει στο κατάστημα κράτησης πριν από περίπου δύο χρόνια και να παρέμενε κρυμμένο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα είχε μετακινηθεί από την αρχική του κρυψώνα, γεγονός που εξετάζεται ως ένδειξη επικείμενης χρήσης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι προοριζόταν για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου εντός των φυλακών. Για τον λόγο αυτό έχει ενεργοποιηθεί το πληροφοριακό δίκτυο, με στόχο την ταυτοποίηση του κρατουμένου που θα το χρησιμοποιούσε. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η πρόσφατη μεταγωγή Βούλγαρου κρατουμένου.

Οι σωφρονιστικοί είχαν πληροφορίες που μιλούσαν για όπλο εντός της φυλακής. Οι έρευνες ήταν καθημερινές και συνεχείς μέχρι που τελικά βρέθηκε πριν κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.