Θεσσαλονίκη: Δύο 16χρονοι απείλησαν με μαχαίρι 15χρονο και του έκλεψαν χρήματα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, εντόπισε και συνέλαβε άμεσα δύο 16χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, για ληστεία κατά συναυτουργία και για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χθες το απόγευμα οι προαναφερόμενοι στην περιοχής της Πυλαίας, προσέγγισαν πεζή έναν 15χρονο και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 21,50 ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ανωτέρω μαχαίρι και το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, που αποδόθηκε στον παθόντα, ενώ επιπλέον συνελήφθησαν και τρεις ενήλικες γονείς – κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

