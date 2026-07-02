Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

Το Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας εξιχνίασε την εμπρηστική επίθεση στη Νίκαια

Κατερίνα Ρίστα

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές, για οικογένειες, παιδιά και παράπλευρες απώλειες, η ομάδα του καταδικασμένου για τη δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, πριν 7 μήνες είχε τοποθετήσει εμπρηστικό μηχανισμό στην πυλωτή σωφρονιστικού υπαλλήλου που υπηρετεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η έρευνα όλους αυτούς τους μήνες κινούνταν αθόρυβα και μεθοδικά, μέχρι που οι άνδρες του Τμήματος Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας κατάφεραν να φτάσουν στους σκληρούς άνδρες του Αλβανού κακοποιού και να τους περάσουν χειροπέδες. Πρόκειται για 4 άτομα αλβανικής υπηκοότητας, 19, 22, 25 και 47 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 ονόματα, οι 9 εκ των οποίων είναι έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αρχηγός της εγκληματικής ομάδας ήταν ο 49χρονος βαρυποινίτης. Η ομάδα που είχε στρατολογήσει, δρούσε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας πάρει την εντολή να εξουδετερώσει άτομα αντίπαλων εγκληματικών ομάδων, να επιβάλλεται στις περιοχές που «έλεγχε» και να εκφοβίζει όσους δεν σέβονται τους νόμους που εκείνος είχε ορίσει.

Όπως διαπιστώθηκε, το «βιογραφικό» τους είχε επίσης άγριο ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο και βιντεοσκόπησαν, αλλά και τον εξευτελισμό του, τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε μηχανές σε Γέρακα και Παλλήνη, όπως επίσης και πυροβολισμούς κατά οχημάτων και καταστημάτων.

Λίγες ώρες μετά την εξιχνίαση, το ελληνικό FBI προχώρησε σε εφόδους τόσο στο κελί του Αλβανού κακοποιού στα Γρεβενά, όπου βρήκε ένα ψηφιακό ρολόι και χειρόγραφες σημειώσεις -για ακόμη μια φορά- ενώ, έκαναν έρευνα και σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού.

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