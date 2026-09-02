Αιτωλοακαρνανία: Ώρες αγωνίας για 61χρονο που εξαφανίστηκε στο Χαλκιόπουλο - Έρευνες σε εξέλιξη
Ο άνδρας αγνοείται από το Σάββατο 29 Αυγούστου
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Αγωνία για την τύχη ενός 61χρονου άνδρα επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Χαλκιόπουλου, με την οικογένειά του να έχει δηλώσει την εξαφάνισή του στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
Ο άνδρας έφυγε το περασμένο Σάββατο 29 Αυγούστου από το σπίτι του και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, όπως αναφέρει το agriniopress.gr.
Η αδερφή του έσπευσε και δήλωσε την εξαφάνισή του, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν κινητοποιηθεί, ενεργώντας έρευνες για τον εντοπισμό του.
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