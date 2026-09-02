Αιτωλοακαρνανία: Ώρες αγωνίας για 61χρονο που εξαφανίστηκε στο Χαλκιόπουλο - Έρευνες σε εξέλιξη

Αγωνία για την τύχη ενός 61χρονου άνδρα επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Χαλκιόπουλου, με την οικογένειά του να έχει δηλώσει την εξαφάνισή του στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Ο άνδρας έφυγε το περασμένο Σάββατο 29 Αυγούστου από το σπίτι του και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, όπως αναφέρει το agriniopress.gr.

Η αδερφή του έσπευσε και δήλωσε την εξαφάνισή του, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν κινητοποιηθεί, ενεργώντας έρευνες για τον εντοπισμό του.