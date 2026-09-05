ΔΕΘ 2026: Τα ΕΚΑΜ «επιστράτευσαν» robot dog και drones – Δείτε βίντεο από την εντυπωσιακή επίδειξη

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική επιχείρηση εκτυλίχθηκαν μπροστά στη νότια πύλη της ΔΕΘ, με τα ΕΚΑΜ να περνούν στην… αντεπίθεση και την τεχνολογία να γίνεται πολύτιμος σύμμαχος. Robot dogs, indoor drones, ένοπλοι «ληστές» και μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, αποκαλύπτοντας πώς οι επίλεκτες μονάδες της Αστυνομίας επιχειρούν πλέον με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.

Το σενάριο της επίδειξης ξεκίνησε με τρεις ένοπλους, βαριά εξοπλισμένους, να εισβάλλουν σε υποκατάστημα τράπεζας επί της οδού Τσιμισκή, έχοντας προηγουμένως παρακάμψει τα συστήματα ασφαλείας. Οι δράστες άδειασαν το χρηματοκιβώτιο μέσα σε λίγα λεπτά και διέφυγαν με αυτοκίνητο, όμως η αστυνομική κινητοποίηση ήταν άμεση.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, με τους «ληστές» να εγκαταλείπουν τελικά το όχημά τους όταν οι αστυνομικοί έχασαν την οπτική επαφή μαζί τους και να συνεχίζουν πεζή. Το αυτοκίνητο της διαφυγής μεταφέρθηκε στο εργαστήριο, όπου οι αστυνομικοί άρχισαν να αξιοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό τους.

Στο σημείο αυτό ανέλαβε δράση η τεχνολογία. Ο robot dog εντόπισε τον χώρο όπου είχαν κρυφτεί οι δράστες, ενώ, τα σύγχρονα μέσα επιτήρησης συνέβαλαν στην εξέλιξη της επιχείρησης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην επέμβαση, εγκλωβίζοντας και αφοπλίζοντας τους «ληστές».

Για πρώτη φορά, στελέχη της ΕΚΑΜ, της ιταλικής GIS και της αυστριακής EKO Cobra, μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου ATLAS, επιχείρησαν μαζί σε σενάριο επέμβασης υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως Robot Dog και Indoor Drones.

Μέσα από την επίδειξη το κοινό έχει τη δυνατότητα να δει πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή εικόνα, την ασφάλεια των στελεχών, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα μιας επέμβασης.

Την επίδειξη παρακολούθησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχάρη έναν έναν τους αστυνομικούς των ΕΚΑΜ για τον επαγγελματισμό τους και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Ο robot dog στο τέλος της επίδειξης έδωσε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα καπέλο.