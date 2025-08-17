Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και τραυμάτισαν 15χρονο

Ο 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από τα χτυπήματα που δέχθηκε

Newsbomb

Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και τραυμάτισαν 15χρονο
Unsplash
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, πέντε ανήλικοι, οι οποίοι επιτέθηκαν σε δύο 15χρονους και λήστεψαν τον έναν από αυτούς.

Το νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι που είχε ο ένας από τους δύο.

Όταν ο 15χρονος αρνήθηκε να το παραδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, του το αφαίρεσαν με τη βία. Μάλιστα, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με δήλωση του θύματος, το τσαντάκι περιείχε χρηματικό ποσό ύψους 75 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μουδανιών.

Με πλληροφορίες από thestival.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:41ΚΟΣΜΟΣ

Συνωμοσία για τη δολοφονία του 16χρονου Τρέι - Οι συλλήψεις 9 εφήβων και η εμπλοκή της φίλης του

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό με μπόρες και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα δύο πιθανά σενάρια για την επόμενη κίνηση του Πούτιν και το τέλος πολέμου

10:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαλκιδική: Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και τραυμάτισαν 15χρονο

10:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Επέστρεψε στη δράση με γκολάρα – Δείτε βίντεο

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

10:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πότε τα κινητά τηλέφωνα μας παρακολουθούν - Όσα πρέπει να ξέρετε

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: 70.000 στρέμματα επηρεάστηκαν - Αποκαρδιωτική η δορυφορική φωτογραφία του Copernicus

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός στην Ξυνόβρυση – Αγνόησε την κόκκινη σημαία

09:50ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι τρελός» - Το νέο μήνυμα στήριξης στον τραγουδιστή από τη Νένα Χρονοπούλου

09:41WHAT THE FACT

Γιατί είναι λάθος να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία και από πότε θα εκδίδεται αυτόματα

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Σεισμός 6 Ρίχτερ - Δεκάδες τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση - Δείτε βίντεο

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 18 φάροι σε όλη τη χώρα

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έχασε δύο δαχτυλίδια στην παραλία - Βρέθηκαν και επιστράφηκαν από διαφορετικούς άγνωστους

08:59LIFESTYLE

Μπέλα Θορν: Είδε και απόειδε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκινεί η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

08:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Tesla προσλαμβάνει οδηγούς για τις δοκιμές του Robotaxi

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

10:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πότε τα κινητά τηλέφωνα μας παρακολουθούν - Όσα πρέπει να ξέρετε

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία και από πότε θα εκδίδεται αυτόματα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Το ασύλληπτο φόρεμα χωρίς εσώρουχο που έβαλε στα γενέθλιά της

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα τι; Έρχεται νέα διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας ενός πολυπολικού κόσμου - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο ηθικός αυτουργός πίσω από τους συλληφθέντες - Αυτό είναι το σημείο μηδέν απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα δύο πιθανά σενάρια για την επόμενη κίνηση του Πούτιν και το τέλος πολέμου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκινεί η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι τρελός» - Το νέο μήνυμα στήριξης στον τραγουδιστή από τη Νένα Χρονοπούλου

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ πιέζει για τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι - Σκληροί όροι από Ρωσία, στο παιχνίδι και η Κίνα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τράπερ Rack: «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν» - Τι απαντά

09:41WHAT THE FACT

Γιατί είναι λάθος να οδηγείς με ανοιχτά παράθυρα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τη Δευτέρα θα βγει από το κολαστήριο» λέει ο δικηγόρος του - Τι ζητά η οικογένειά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ