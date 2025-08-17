Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός στην Ξυνόβρυση – Αγνόησε την κόκκινη σημαία

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του

Newsbomb

Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός στην Ξυνόβρυση – Αγνόησε την κόκκινη σημαία
Το απόγευμα της Παρασκευής, ένας 22χρονος Γερμανός γλίτωσε από θαύμα στην παραλία της Ξυνόβρυσης, καθώς κινδύνευσε να πνιγεί, παραβλέποντας την κόκκινη σημαία που προειδοποιούσε για έντονο κυματισμό.

Όπως αναφέρει το taxydromos,gr, παρά τις προειδοποιήσεις της ναυαγοσώστριας, ο νεαρός, που βρισκόταν στην παραλία με την κοπέλα του και τον πατέρα της, μπήκε στη θάλασσα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα.

Τα κύματα τον παρέσυραν, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και να αδυνατεί να επιστρέψει στην ακτή. Δύο λουόμενοι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, ενώ η ναυαγοσώστρια βούτηξε μαζί τους.

Ο πατέρας της κοπέλας προσπάθησε επίσης να βοηθήσει, αλλά παρασύρθηκε από τα κύματα, καταφέρνοντας τελικά να βγει μόνος του.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του.

Η ναυαγοσώστρια του παρείχε άμεσα πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και κατόπιν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση λόγω κινδύνου δευτερογενούς πνιγμού.

