Βασίλης Μπέτσης: Δίωξη στον πρόεδρο του Ατρομήτου – Οδηγείται αύριο στο Αυτόφωρο

Δίωξη για παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση του αθλητικού νόμου ασκήθηκε στον πρόεδρο του Ατρομήτου, Βασίλη Μπέτση, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο (20/10) ενώπιον του Μονομελούς Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η υπόθεση αφορά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών, ενώ, οι αρχές εξετάζουν τυχόν συνδέσεις με περιστατικά βίας στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο Βασίλης Μπέτσης συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για παραβάσεις των νομοθεσιών που αφορούν τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Η σύλληψη έγινε κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, ύστερα από παραγγελία εισαγγελέα και σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες οπαδοί της ομάδας διακινούσαν και απέκρυπταν φωτοβολίδες, κροτίδες και όπλα σε χώρο δημοτικού σταδίου, με την ανοχή του προέδρου.

Κατά την αστυνομική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού από το Τμήμα Ειδικών Ερευνών με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, βρέθηκε σε κλειδωμένο χώρο του σταδίου μεγάλος αριθμός αντικειμένων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν 17 φωτοβολίδες, σωλήνας εκτόξευσης βολών, 7 κοντάρια, 3 κράνη, καθώς και πλήθος σπρέι, μασκών και ρουχισμού άλλων ομάδων.