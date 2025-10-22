Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

Δύο χρόνια μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης που είχε εκδώσει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο σε βάρος δημοφιλούς λυράρη, για υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ από τράπεζα στην οποία εργαζόταν ως στέλεχος.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να εκτελεστεί σε βάρος του πασίγνωστου Κρητικού καλλιτέχνη η απόφαση του Εφετείου.

Θεωρείται δεδομένο ότι θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών και αναμένεται να ακολουθήσουν συγκεκριμένες νομικές ενέργειες από την πλευρά του.

Ο αγαπητός λυράρης είχε καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό σε συνολική ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Του είχαν αναγνωριστεί δύο ελαφρυντικά: αυτό του πρότερου σύννομου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Για κάποιο διάστημα οδηγήθηκε στη φυλακή, ωστόσο αποφυλακίστηκε όταν το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για αναστολή εκτέλεσης της ποινής, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Το αποδιδόμενο αδίκημα είχε τελεστεί περίπου πριν από 15 χρόνια, ενώ –σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει ο ίδιος– οι λόγοι που τον οδήγησαν στην πράξη σχετίζονταν με την αποκατάσταση της υγείας συγγενικού του προσώπου.