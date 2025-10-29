Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

Η κοινή ανακοίνωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους

Άγγελος Βουράκης

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οριστικό τέλος στη χρόνια δικαστική διαμάχη έβαλαν ο εφοπλιστής Ιωάννης Κούστας και η πρώην σύζυγός του Σοφία Γιαννικοπούλου.

Η δικαστική αντιπαράθεση που διήρκησε 13 έτη μεταξύ της κυρίας Σοφίας Γιαννικοπούλου και του Ιωάννη Κούστα έληξε οριστικά με την υπογραφή κοινής συμφωνίας τερματισμού όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τον έγγαμο βίο τους και οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά από διαπραγματεύσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των δύο πλευρών, Σταύρου Γεωργιάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξουσίων δικηγόρων του Ιωάννη Κούστα, και του Αλεξίου Μαυραϊδή, πληρεξουσίου δικηγόρου της Σοφίας Γιαννικοπούλου, σε πνεύμα καλής θέλησης και αμοιβαίου σεβασμού επιτεύχθηκε συμφωνία που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Η μεταξύ τους αντιδικία δεν περιοριζόταν μόνο σε αστικά ζητήματα, αλλά είχε επεκταθεί και σε ποινικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση που αφορούσε σε κατηγορία περί κακουργηματικής πλαστογραφίας ενός πίνακα του ζωγράφου Marc Chagall. Και οι ποινικές αυτές εκκρεμότητες τερματίστηκαν οριστικώς στο πλαίσιο της συνολικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Βόλος: Ολοκληρωτικό «λίφτινγκ» στην ενδεκάδα από τον Μεντιλίμπαρ

17:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Δικαίωση Δ. Γιαννακόπουλου: Απαλλάχτηκε από τον αθλητικό δικαστή μετά από καταγγελία του ΟΣΦΠ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αυστραλία: Στοχοποιούν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου και να εξωθούν σε βία για... πλάκα

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται την Παρασκευή τα επιδόματα Οκτωβρίου – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αιγάλεω – Άρης 1-3: Οι «κίτρινοι» έκαναν το χρέος τους και το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

16:57TRAVEL

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να ταξιδέψει κάποιος - Και δεν είναι η Ελλάδα ανάμεσά τους

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Αιθίοπας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση έλαβε 500 λίρες για να εγκαταλείψει τη χώρα

16:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ξεκάθαρο και παθιασμένο μήνυμα παραμονής στους Μπακς - Βίντεο

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το υπερόπλο που «δεν μπορεί να αναχαιτιστεί» - Ο Πούτιν παρουσίασε το Poseidon

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του ενώ ετοιμαζόταν να μεταφερθεί στο γιατρό

16:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνέδριο του πανεπιστημίου Cambridge για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Όχι σε άρση για τη Λιάνα Κανέλλη από την Ολομέλεια

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρένο στο ποτό των ανηλίκων: Χειροπέδες σε επτά άτομα και εκατοντάδες έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βρέθηκαν 69 χρυσά νομίσματα σε αυλή σπιτιού από την εποχή των Τυδώρ - Αστρονομική η αξία τους σε δημοπρασία

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σύλληψη τριών αλλοδαπών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

16:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Το Σάββατο (01/11) η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό – Το πρόγραμμα

16:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στο 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραδοσιακού Wushu στην Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βασιλική θύελλα στη Βρετανία: Πρίγκιπας Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον «ενδέχεται να βρεθούν στη φυλακή», προειδοποιεί βιογράφος

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: «Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά» - Τα πρώτα λόγια μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βρέθηκαν 69 χρυσά νομίσματα σε αυλή σπιτιού από την εποχή των Τυδώρ - Αστρονομική η αξία τους σε δημοπρασία

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ένα κορίτσι διασώθηκε - Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Όχι σε άρση για τη Λιάνα Κανέλλη από την Ολομέλεια

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε θα συναντηθεί με Τασούλα – Μητσοτάκη, το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

12:34ΚΟΣΜΟΣ

«Πιο αποφασισμένος από ποτέ» να συνεχίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Τι υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ