Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

Οριστικό τέλος στη χρόνια δικαστική διαμάχη έβαλαν ο εφοπλιστής Ιωάννης Κούστας και η πρώην σύζυγός του Σοφία Γιαννικοπούλου.

Η δικαστική αντιπαράθεση που διήρκησε 13 έτη μεταξύ της κυρίας Σοφίας Γιαννικοπούλου και του Ιωάννη Κούστα έληξε οριστικά με την υπογραφή κοινής συμφωνίας τερματισμού όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τον έγγαμο βίο τους και οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Μετά από διαπραγματεύσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των δύο πλευρών, Σταύρου Γεωργιάδη και Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξουσίων δικηγόρων του Ιωάννη Κούστα, και του Αλεξίου Μαυραϊδή, πληρεξουσίου δικηγόρου της Σοφίας Γιαννικοπούλου, σε πνεύμα καλής θέλησης και αμοιβαίου σεβασμού επιτεύχθηκε συμφωνία που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Η μεταξύ τους αντιδικία δεν περιοριζόταν μόνο σε αστικά ζητήματα, αλλά είχε επεκταθεί και σε ποινικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση που αφορούσε σε κατηγορία περί κακουργηματικής πλαστογραφίας ενός πίνακα του ζωγράφου Marc Chagall. Και οι ποινικές αυτές εκκρεμότητες τερματίστηκαν οριστικώς στο πλαίσιο της συνολικής εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.