Κατεπείγουσα έρευνα του Αρείου Πάγου για παραβιάσεις μέτρων βιοασφάλειας στην ευλογιά αιγοπροβάτων

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση σε εννέα εισαγγελίες Εφετών της χώρας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί παραβάσεις των μέτρων βιοασφάλειας για την πρόληψη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η έρευνα αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο, υπάλληλο ή μη, που ενδέχεται να παραβίασε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα.

Η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα εστάλη στις Εισαγγελίες Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, με εντολή τα έγγραφα και την επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, να διαβιβαστούν στους κατά τόπους εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Στην επιστολή του, ο κ. Τσιάρας καταγράφει παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας, που αφορούν:

την παράλειψη δήλωσης νεκρών ζώων από κτηνοτρόφους και τη μη υγειονομική ταφή τους,

και τη μη υγειονομική ταφή τους, παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων,

μικρής κλίμακας παράνομη εισαγωγή και χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων,

δηλώσεις πολιτικών και αγροτοσυνεταιριστών που ενθαρρύνουν τη μη τήρηση των μέτρων και τη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων από τρίτες χώρες.

