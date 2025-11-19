Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς – Πόσα χρήματα θα πάρουν ανά ζώο και πότε
Πρόκειται για συμπληρωματικά χρήματα που θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό
Με βάση τις χθεσινές (18/11) εξαγγελίες του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση δρομολογεί μία συμπληρωματική έκτακτη ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους. Το ύψος της οικονομικής «ένεσης» θα εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς.
Η πληρωμή θα γίνει άμεσα, πριν από τις γιορτές και σκοπός της είναι να αναπληρώσει το χαμένο τους εισόδημα.
- Πληρωμή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου
- Συνολικά έχουν θανατωθεί: 450.000
- Θα δοθούν: 54 – 58 εκατ.€
120€ έως 130€ / ζώο
*Αφορά: 1.600 – 2.000 κτηνοτρόφους
Πραγματικό παράδειγμα κτηνοτρόφου που έχασε 500 ζώα
1η ενίσχυση:
- Τέλος Νοεμβρίου του 2024, έχασε 500 ζώα
- Αρχές Ιανουαρίου του 2025, έλαβε 78.000€ (155€ /ζώο)
2η έκτακτη ενίσχυση Χριστουγέννων:
Εντός Δεκεμβρίου, θα λάβει 60.000€ έως 65.000€
Σύνολο: 138.000€ – 143.000€
Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τα χρήματα για να μπορέσουν να αναπληρώσουν το εισόδημά τους όσο ανασυστήνουν τα κοπάδια τους.
