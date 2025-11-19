Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς – Πόσα χρήματα θα πάρουν ανά ζώο και πότε

Με βάση τις χθεσινές (18/11) εξαγγελίες του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση δρομολογεί μία συμπληρωματική έκτακτη ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους. Το ύψος της οικονομικής «ένεσης» θα εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς.

Η πληρωμή θα γίνει άμεσα, πριν από τις γιορτές και σκοπός της είναι να αναπληρώσει το χαμένο τους εισόδημα.

Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς

Πληρωμή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

Συνολικά έχουν θανατωθεί: 450.000

Θα δοθούν: 54 – 58 εκατ.€

120€ έως 130€ / ζώο

*Αφορά: 1.600 – 2.000 κτηνοτρόφους

Πραγματικό παράδειγμα κτηνοτρόφου που έχασε 500 ζώα

1η ενίσχυση:

Τέλος Νοεμβρίου του 2024, έχασε 500 ζώα

Αρχές Ιανουαρίου του 2025, έλαβε 78.000€ (155€ /ζώο)

2η έκτακτη ενίσχυση Χριστουγέννων:

Εντός Δεκεμβρίου, θα λάβει 60.000€ έως 65.000€

Σύνολο: 138.000€ – 143.000€

Οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τα χρήματα για να μπορέσουν να αναπληρώσουν το εισόδημά τους όσο ανασυστήνουν τα κοπάδια τους.