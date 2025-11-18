Λαμία: Χειροπέδες σε 65χρονο βοσκό - Αγνόησε τις απαγορεύσεις για την εξάπλωση της ευλογιάς

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας συνελήφθη τη Δευτέρα (17/11) το μεσημέρι, 65χρονος Έλληνας βοσκός στη Λυγαριά Φθιώτιδας για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών και λοιπών ειδικών ποινικών νόμων.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο συλληφθείς κατελήφθη να προβαίνει σε βόσκηση περί των 40 προβάτων, εκτός σταβλικών εγκαταστάσεων και ενώ η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη προστασίας και επιτήρησης (άρθρο 285 Π.Κ. "Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών", σε συνδυασμό με τον Ν. 4235/2014) για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που μίλησαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, «οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αυστηρότητα, με στόχο την πλήρη προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, ενώ κάθε παράβαση θα αντιμετωπίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία», ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει πλημμελής ενημέρωση στους μικρούς κτηνοτρόφους και στους ιδιώτες που μεγαλώνουν στο σπίτι τους αιγοπρόβατα για τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της κατάστασης με την ευλογιά.

