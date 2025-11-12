Λαμία: Ποινή κάθειρξης 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία

Ο 30χρονος παρίστανε στο διαδίκτυο το κορίτσι για να αποσπά γυμνές φωτογραφίες και βίντεο

Λαμία: Ποινή κάθειρξης 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία
Σε ποινή κάθειρξης 18 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας έναν 30χρονο που κατηγορούνταν για πορνογραφία ανηλίκων με την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Ο 30χρονος επιπλέον κρίθηκε ένοχος για παράνομη κατοχή όπλων, καθώς στην έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του τον Ιούλιο του 2024 σε περιοχή της Βοιωτίας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας είχαν εντοπίσει και κατασχέσει φυσίγγια πολεμικών τυφεκιών.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 30χρονος φέρεται από το διάστημα του Φεβρουαρίου 2023 έως και τη σύλληψη του στις 13 Ιουλίου 2024, να απέσπασε γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίες και βίντεο τριών ανήλικων κοριτσιών γεννημένα το 2011 το μεγαλύτερο και το 2015 το μικρότερο από αυτά! Ο τρόπος προσέγγισης των θυμάτων ήταν μέσω δημοφιλών εφαρμογών του διαδικτύου, όπου συνήθως προσποιούταν ότι είναι κορίτσι με το όνομα «Κατερίνα». Ο ίδιος βέβαια υποστήριξε ότι δεν ήξερε και δε θυμόταν τι είχε κάνει, καθώς ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Ωστόσο το παρελθόν του είναι πλούσιο σε ανάλογα αδικήματα, έχοντας σε εκκρεμότητα δύο ακόμη δικογραφίες για πορνογραφία ανηλίκων από το διάστημα 2014 - 2020.

Ένα από τα θύματά του ήταν από τη Λαμία, οι γονείς της οποίας προσέφυγαν στην αστυνομία, με τους ανθρώπους της Δίωξης να φτάνουν στα ίχνη και να συλλαμβάνουν τον Ιούλιο του 2024, τον 30χρονο.

Τότε, μετά από την απολογία του σε Ανακριτή και Εισαγγελέα είχε κριθεί προφυλακιστέος και κρατούνταν στο Σ.Κ. Τριπόλεως, όπου και θα επιστρέψει να εκτίσει την ποινή του.

