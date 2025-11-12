Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε μητέρα για την κακοποίηση του βρέφους της

Το βρέφος από τον 5ο μέχρι και τον 10ο μήνα της ζωής του, υπέστη πολλαπλές κακώσεις από την μητέρα του με αποτέλεσμα να εμφανίσει μόνιμη αναπηρία

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε μητέρα για την κακοποίηση του βρέφους της
Ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή επιβλήθηκε σε μία 40χρονη μητέρα, στη Θεσσαλονίκη, που κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενη για κακοποίηση του παιδιού της, όταν αυτό ήταν ακόμα βρέφος λίγων μηνών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λόγω της άγριας κακοποίησης που υπέστη το αγόρι, που είναι σήμερα 6 ετών, αντιμετωπίζει μόνιμες βλάβες στην ομιλία, τη βάδιση και την όραση.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μικρό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, που έκρινε ένοχη τη 40χρονη μητέρα για την κακουργηματική πράξη της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου κατά εξακολούθηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 40χρονη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Σε βάρος της κατηγορούμενης μητέρας επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με την εισαγγελέα να προτείνει την έκτισή της «γιατί διαφορετικά το παιδί θα επιστρέψει στα χέρια του κακοποιητή του», μιας και το παιδί μεγαλώνουν η 40χρονη και η πεθερά της. Ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε η εκτέλεση της ποινής να ανασταλεί επί τριετία με αποτέλεσμα η κατηγορούμενη να αποχωρήσει ελεύθερη από το δικαστήριο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το παιδί ήρθε στη ζωή την άνοιξη του 2019 και κλήθηκε από την πρώτη στιγμή να αποδείξει ότι είναι μαχητής καθώς ήρθε στον κόσμο στους επτά μήνες κύησης. Το βρέφος χρειάστηκε πολυήμερη νοσηλεία λόγω αναπνευστικών προβλημάτων αλλά πήρε εξιτήριο με την προϋπόθεση να του χορηγείται οξυγόνο στο σπίτι.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το παιδί δεν έπαιρνε βάρος και έμοιαζε υποσιτισμένο. Τα πρώτα «καμπανάκια» άρχισαν να χτυπούν όταν τον Σεπτέμβριο του 2019 χρειάστηκε να νοσηλευτεί με κάταγμα. Σύμφωνα με την δικογραφία, τον επόμενο μήνα εισήχθη και πάλι στο νοσοκομείο μετά από σπασμούς και διαπιστώθηκε η παρουσία οιδήματος στο κεφάλι του, καθώς και αιματώματα και κατάγματα στα πλευρά. Στο μεταξύ η επιμέλεια του βρέφους αφαιρέθηκε από την μητέρα και ανατέθηκε στην πεθερά της, αφού το μωρό φιλοξενήθηκε για ένα διάστημα στον Άγιο Στυλιανό. Η μητέρα συνέχισε να επισκέπτεται το βρέφος και τον Φεβρουάριο του 2020 του προκάλεσε και πάλι κακώσεις.

Η βάναυση κακοποίηση που υπέστη το βρέφος σε αυτό το διάστημα είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίσει μόνιμη αναπηρία. Σήμερα στα έξι του χρόνια το παιδί δεν μιλάει, δεν έχει κινητικότητα από τη μία του πλευρά, δεν περπατάει κανονικά και δεν βλέπει καλά.

Η 40χρονη στην απολογία της δεν αποδέχθηκε όλα τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται και ισχυρίστηκε ότι ταρακούνησε έντονα το μωρό μία φορά την ώρα που το τάιζε.

Με πληροφορίες από voria.gr

