Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

Μια νέα ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην Κύπρο στις 16:23 το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αρχικά, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 5,9 Ρίχτερ, ωστόσο η μέτρηση αναθεωρήθηκε στη συνέχεια.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 14 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε σημειωθεί ακόμη μία ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, η οποία έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και σε περιοχές της Τουρκίας.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι έχει μεγάλη σημασία να εντοπιστεί με ακρίβεια το επίκεντρο του σεισμού, ώστε να μπορέσουν οι ειδικοί να τον ερμηνεύσουν σωστά. «Είναι πιθανό να πρόκειται για δίδυμους σεισμούς, αν και τα επίκεντρά τους δεν φαίνεται να συμπίπτουν. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες και προσοχή, επισημαίνοντας ότι όσοι διαμένουν σε κτίρια με έστω και μικρές φθορές καλό είναι να απομακρυνθούν προσωρινά. Όπως σημείωσε, «Το τελευταίο επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια και νοτιοανατολικά της περιοχής».

«Η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης