Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας για τις σεισμικές δονήσεις στην Κύπρο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε στην Κύπρο στις 16:23 το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αρχικά, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 5,9 Ρίχτερ, ωστόσο η μέτρηση αναθεωρήθηκε στη συνέχεια.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 14 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

seismos-kypros.jpg

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε σημειωθεί ακόμη μία ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, η οποία έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και σε περιοχές της Τουρκίας.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι έχει μεγάλη σημασία να εντοπιστεί με ακρίβεια το επίκεντρο του σεισμού, ώστε να μπορέσουν οι ειδικοί να τον ερμηνεύσουν σωστά. «Είναι πιθανό να πρόκειται για δίδυμους σεισμούς, αν και τα επίκεντρά τους δεν φαίνεται να συμπίπτουν. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες και προσοχή, επισημαίνοντας ότι όσοι διαμένουν σε κτίρια με έστω και μικρές φθορές καλό είναι να απομακρυνθούν προσωρινά. Όπως σημείωσε, «Το τελευταίο επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια και νοτιοανατολικά της περιοχής».

«Η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Πιρόλα στους «ερυθρόλευκους»

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε σε live εκπομπή ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου στον σεισμό

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ποινή κάθειρξης 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος ο Μητσοτάκης: «Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά δεν το ήξεραν»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο έως την Τρίτη

17:11LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η «Emily in Paris» στα Πετράλωνα για γύρισμα γερμανικού περιοδικού μόδας

17:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025: Ένα τουρνουά–ορόσημο για το ελληνικό τένις

16:52ΥΓΕΙΑ

Έχεις ημικρανίες; Το viral κόλπο με τη λεκάνη που υπόσχεται να σε βοηθήσει

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε μητέρα για την κακοποίηση του βρέφους της - Του προκάλεσε μόνιμες βλάβες

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Κινείται νομικά κατά ΜΜΕ

16:39ΥΓΕΙΑ

Ο αριθμός κρουσμάτων πολιομυελίτιδας μειώθηκε κατά 99% σε μόλις 35 χρόνια - Ορόσημο για την αντιμετώπιση της ασθένειας

16:35ΚΥΠΡΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο κομάντο που «σκότωσε τον Μπιν Λάντεν» ζητά 25 εκατ. δολάρια επειδή τον είπαν... ψεύτη

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες- στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας για τους σύγχρονους «Μαθουσάλες» - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενημέρωση σε Ουρουγουάη και Πολωνία για Πελίστρι και Σφιντέρσκι

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη 34χρονη για δύο περιπτώσεις κλοπών

16:08ΥΓΕΙΑ

HAWKINS & BRIMBLE ΕΛΛΑΔΟΣ: 5 Χρόνια Δράσης για την Ανδρική Υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:35ΚΥΠΡΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Κινείται νομικά κατά ΜΜΕ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες- στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας για τους σύγχρονους «Μαθουσάλες» - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος ο Μητσοτάκης: «Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά δεν το ήξεραν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ