Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Δικτύου, το μέγεθος του σεισμού είναι 5,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Η προκαταρκτική μέτρηση του σεισμού ήταν στο 5,9 Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου.

Με εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα, η δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας, αλλά και στο Ισραήλ, στην Τουρκία και στον Λίβανο.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών ή σοβαρές υλικές ζημιές, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Άμυνα της Μεγαλονήσου.

Κύπριοι ανέβασαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

That wasn't just any quake! A shallow 5.3 magnitude tremor just rocked the Paphos district, making the shaking feel much stronger. Stay vigilant for aftershocks.#σεισμος #Κυπρος #Παφος #σεισμοςτωρα pic.twitter.com/2hDsvBoDIn — GeoKit | Geology & Earth Alerts (@geokit_app) November 12, 2025

Ο απογευματινός σεισμός στη Λεμεσό, 3ος όροφος. pic.twitter.com/IQhOyykaYC — Andreas Frangos (@AFrangos) November 12, 2025

Το μέγεθος του σεισμού ήταν ακριβώς το ίδιο με τον σεισμό που ταρακούνησε την Κύπρο στις 12:30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα, οι δύο σεισμοί φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο ρήγμα.

Σύμφωνα με το EMSC, επρόκειτο για σεισμό 5,3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 12 χλμ.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τρεις ακόμη μετασεισμοί με διαφορά λίγων λεπτών μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, 3,6 Ρίχτερ και 4,7 Ρίχτερ.

Επίκεντρο του σεισμού, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ήταν η Πάφος και η Λεμεσός, ωστόσο ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον «Πολίτη της Κύπρου» καταγράφηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα. Την ίδια ώρα, πτώση βράχων στο οδόστρωμα του δρόμου Πάφου προς Τσάδα σημειώθηκε λόγω του σεισμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη.

People gathering outside their offices in Nicosia after the earthquake in Paphos, Cyprus. pic.twitter.com/YrfIo5o2i1 — Rutger (@HRutger14) November 12, 2025

