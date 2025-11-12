Ισχυρός σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Αναφορές για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κύπρο το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το EMSC, πρόκειται για σεισμό 5,3 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 12 χλμ.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τρείς ακόμη μετασεισμοί με διαφορά λίγων λεπτών μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, 3,6 Ρίχτερ και 4,7 Ρίχτερ.

Επίκεντρο του σεισμού, όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, είναι η Πάφος και η Λεμεσός, ωστόσο ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον «Πολίτη της Κύπρου» και για προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ σύμφωνα με το sigmalive.com αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα. Την ίδια ώρα, πτώση βράχων στο οδόστρωμα του δρόμου Πάφου προς Τσάδα σημειώθηκε λόγω του σεισμού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη.

People gathering outside their offices in Nicosia after the earthquake in Paphos, Cyprus. pic.twitter.com/YrfIo5o2i1 — Rutger (@HRutger14) November 12, 2025

