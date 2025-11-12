Σεισμός 3,7 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης – Κοντά στα Αντικύθηρα το επίκεντρο

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:03 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 12/11), σε υποθαλάσσια περιοχή, δυτικά της Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 30 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 53 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

H αυτόματη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 27,5 χλμ., και επίκεντρο τα 80 χλμ. δυτικά των Χανίων.

Ο νέος σεισμός, σημειώθηκε στην ίδια περιοχή που έδωσε τα ξημερώματα της Τρίτης, την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.