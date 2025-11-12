Σεισμός 3,7 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης – Κοντά στα Αντικύθηρα το επίκεντρο

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:03 μετά τα μεσάνυχτα

Γιάννης Φιλιππάκος

Χάρτης σεισμού
emsc-csem
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στη 01:03 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 12/11), σε υποθαλάσσια περιοχή, δυτικά της Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 30 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 53 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

H αυτόματη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 27,5 χλμ., και επίκεντρο τα 80 χλμ. δυτικά των Χανίων.

Ο νέος σεισμός, σημειώθηκε στην ίδια περιοχή που έδωσε τα ξημερώματα της Τρίτης, την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:54ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Μεγάλο χτύπημα στη διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 12 τόνοι κοκαΐνης

01:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 28 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (ΤΕ)

01:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης – Κοντά στα Αντικύθηρα το επίκεντρο

00:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR: «Ο Φαρίντ μας έδωσε αυτό που μας έλειπε» - Οι δηλώσεις του Αταμάν

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Με ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο Dow Jones – «Πιέσεις» λόγω AI για τον Nasdaq

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

00:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR 95-101: Μαγικό ντεμπούτο Φαρίντ, μαγικό διπλό Παναθηναϊκού

23:55LIFESTYLE

Τάμτα: Η κόρη της έγινε 30 ετών - Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλιά της

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έπεισε 37χρονο να του δώσει κωδικούς από κάρτες– Του «έφαγαν» 1.250 ευρώ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας δάγκωσε στο κεφάλι βιολόγο και τον άφησε να φύγει: «Ελπίζω να τον ξανασυναντήσω»

23:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο αγώνας δρόμου με το τρόπαιο προκειμένου να προλάβει ανοιχτή την Ακρόπολη

23:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Σλούκας έγραψε ιστορία

23:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

23:00LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Eξαφανίστηκαν» από το άλμπουλ γενεθλίων της Κρις Τζένερ - Η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της διέγραψαν τις φωτογραφίες τους

22:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα στα νοκ άουτ BCL, ηττήθηκε ο Άρης στο Eurocup!

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Μπλε διαμάντι πωλήθηκε σε δημοπρασία για περισσότερα από $25 εκατομμύρια!

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει αύριο

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του άνδρας - Είχε φύγει από την ζωή πριν από 10 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

00:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR 95-101: Μαγικό ντεμπούτο Φαρίντ, μαγικό διπλό Παναθηναϊκού

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας δάγκωσε στο κεφάλι βιολόγο και τον άφησε να φύγει: «Ελπίζω να τον ξανασυναντήσω»

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σκηνή από Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσυκλέτες και μισοκατεστραμμένα οχήματα

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Έφοδος σε σπίτι συγγενή συλληφθέντα για το φονικό στη Φοινικούντα - Βρέθηκαν όπλα και μισό εκατομμύριο ευρώ

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρατούσε εγκλωβισμένες 58 γάτες κάτω υπό άθλιες συνθήκες – Συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο

20:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Ο οριστικός πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις -  Πώς μπορείτε να κάνετε ένσταση 

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: «Επενδυτές» διαμέλισαν τον Ρώσο κρυπτομεγιστάνα και τη σύζυγό του στην έρημο του Ντουμπάι

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμεντ Τζαβάντ Βαφέι Σάνι: Ολυμπιονίκες καλούν το Ιράν να μην εκτελέσει τον πρωταθλητή πυγμαχίας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ρώτησε αιωνόβιο βετεράνο το μυστικό της μακροζωΐας του - Η απάντηση που δεν περίμενε

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Όλα όσα έγιναν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ροδόπη μέσα από ένα βίντεο 25 λεπτών

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Η βίλα των οργίων, το βίντεο και ο εκβιασμός!

12:49ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Το υπόμνημα που «έκαψε» τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και το «πειραγμένο» βίντεο του Τραμπ

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς συνταράσσει την χώρα - «Δραπέτευσε» με αεροπλάνο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

23:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο αγώνας δρόμου με το τρόπαιο προκειμένου να προλάβει ανοιχτή την Ακρόπολη

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Έχασε τη μάχη η 26χρονη Αναστασία Τασούλα που έπασχε από κυστική ίνωση

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ελάτε να σας λύσω τα μάγια, θεραπεύω τον καρκίνο» - Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτοΐερέα που πουλούσε ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ