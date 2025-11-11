Σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) στις 03:58, σε υποθαλάσσια περιοχή, δυτικά της Κρήτης.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 17,5 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 74 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.
5,0 Ρίχτερ από το EMSC
H αυτόματη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 5,0 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 49 χλμ., και επίκεντρο τα 68 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά της Κισσάμου Χανίων.
