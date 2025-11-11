Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες

Αύξηση της έντασης στην περιοχή λόγω τόσο τεκτονικών κινήσεων όσο και διεισδύσεων μάγματος

Μάνος Χατζηγιάννης

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες
Αντιμέτωποι με το σεισμό είναι ξανά οι κάτοικοι στο Μπαλικεσίρ της Τουρκίας.

Η περιοχή τρέμει κυριολεκτικά. Οι μετασεισμοί στο Σιντίργκι έδωσαν τη θέση τους σε νέους σεισμούς μεγέθους 4 Ρίχτερ ή μεγαλύτερους. Οι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους.

Η δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 9:20 μ.μ. χθες το βράδυ, έγινε αισθητή σε πολλές επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων της Κωνσταντινούπολης, της Προύσας, της Μανίσας και της Σμύρνης. Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε σε βάθος 9 χιλιομέτρων. Ο κυβερνήτης του Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι δεν σημειώθηκαν δυσμενή περιστατικά μετά τον σεισμό. Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται στην περιοχή, ένας ακόμη σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:02 π.μ. και ένας ακόμη 4,1 Ρίχτερ στις 4:54 π.μ.

Τι λέει ειδικός

Ο ειδικός στη διαχείριση καταστροφών του Πανεπιστημίου Γκάζι, Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Μπουλέντ Οζμέν, δήλωσε ότι οι περισσότερες από 15.000 δονήσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ τους τελευταίους τρεις μήνες συνιστούν μια «σεισμική καταιγίδα».

Υπενθυμίζοντας ότι «δίδυμοι σεισμοί », μεγέθους 6,1 Ρίχτερ ο καθένας, σημειώθηκαν στο Σιντίργκι στις 10 Αυγούστου και στις 27 Οκτωβρίου, ο Οζμέν δήλωσε ότι εντοπίστηκε αύξηση της έντασης στην περιοχή λόγω τόσο τεκτονικών κινήσεων όσο και διεισδύσεων μάγματος. Σημειώνοντας ότι συνέβαινε μια υβριδική σεισμική διαδικασία, ο Οζμέν είπε: «Περισσότεροι από 15.000 σεισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή σε μόλις τρεις μήνες. Όταν εξετάζουμε τη συνολική σεισμική δραστηριότητα της Τουρκίας, καταγράφονται κατά μέσο όρο 25.000 σεισμοί ετησίως. Στην περιοχή Σιντίργκι, σχεδόν το 60% αυτού του μέσου όρου σημειώθηκε σε μόλις τρεις μήνες ». Ο Özmen δήλωσε ότι η Ζώνη Ρήγματος Simav, όπου σημειώθηκαν οι σεισμοί στο Sındırgı, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ και ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν.

Οι σεισμοί μπορεί να διαρκέσουν χρόνια

Από την πλευρά του ο καθηγητής Δρ. Okan Tüysüz δήλωσε επίσης ότι η κίνηση του μάγματος ή άγνωστα ρήγματα θα μπορούσαν να παίζουν ρόλο στο Sındırgı, προειδοποιώντας: «Οι σεισμοί θα συνεχιστούν για κάποιο χρονικό διάστημα και οι ντόπιοι πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτή τη σεισμική δραστηριότητα». Ο Tüysüz σημείωσε ότι οι σεισμικές καταιγίδες είναι συχνές στη Δυτική Ανατολία και το Αιγαίο Πέλαγος, προσθέτοντας: «Οι σεισμικές καταιγίδες παρατηρούνται σε περιοχές όπου ο φλοιός της Γης είναι λεπτός, όπου υπάρχουν πολλά τεμνόμενα ρήγματα, όπου η ροή θερμότητας είναι υψηλή και όπου υπάρχει κίνηση ζεστού νερού, αερίου και μάγματος. Οι σεισμικές καταιγίδες μπορούν να διαρκέσουν για ημέρες, εβδομάδες, μήνες και, σε σπάνιες περιπτώσεις, χρόνια».

Ο Tüysüz σημείωσε ότι η Δυτική Ανατολία και το Αιγαίο επεκτείνονται με ρυθμό 3-4 εκατοστών ετησίως εδώ και εκατομμύρια χρόνια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σεισμούς.

