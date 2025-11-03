Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Τουρκία
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης
Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας (03/11).
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται δύο χιλιόμετρα νότια της πόλης Sındırgı στην επαρχία Μπαλίκεσιρ, σχεδόν 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης, σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 11 χιλιόμετρα.
