Λαμία: Εκτροπή νταλίκας στην εθνική οδό κοντά στα Καμένα Βούρλα - Δείτε φωτογραφίες

Νταλίκα εξετράπη της πορείας της τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/11/25) στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ στο ύψος των Καμένων Βούρλων, στη Φθιώτιδα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30’ τα ξημερώματα, στην 176,5 χ/θ στο ρεύμα προς Αθήνα, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Το βαρύ όχημα, που κουβαλούσε άδειες κλούβες, φαίνεται να έχασε την πορεία του, λίγα μέτρα πριν την έξοδο του 1ου τούνελ και αφού χτύπησε πλευρικά, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού, πριν ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ.

Το ευτύχημα είναι ότι ο Έλληνας οδηγός του δεν έπαθε το παραμικρό και το ατύχημα περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.

Στο σημείο βρέθηκε πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και της Οδού, για τη σήμανση και την ασφαλή απομάκρυνση της ακινητοποιημένης νταλίκας.

