Νέα Πέραμος: Βαρύ το κατηγορητήριο για τον 44χρονο που δολοφόνησε τον 47χρονο αδελφό του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος δολοφόνησε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του στη Νέα Πέραμο, προχώρησε η Εισαγγελία.



Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας. Επιπλέον, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατηγορία που αντιμετωπίζει και ο 48χρονος αδελφός του, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία. Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή.

Το ιστορικό της αδελφοκτονίας

Τρία αδέλφια ηλικίας 44, 47 και 48 ετών ζούσαν μαζί σε απομονωμένη κατοικία στον Λουτρόπυργο, σ' έναν χωματόδρομο χωρίς αριθμό, κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 48χρονος ήταν αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές για το περιστατικό. Ο 44χρονος φέρεται επίσης να έφερε τραύματα στο πρόσωπο, γεγονός που υποδηλώνει έντονο διαπληκτισμό πριν από το φονικό.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τον 47χρονο νεκρό μέσα στο σπίτι, ενώ συνέλαβαν τον μικρότερο αδελφό ως βασικό ύποπτο. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

