Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιώ και τον σκότωσα» - Η άγνωστη απόπειρα αυτοκτονίας

Το τραγικό περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια του μεγαλύτερου αδελφού της οικογένειας

Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιώ και τον σκότωσα» - Η άγνωστη απόπειρα αυτοκτονίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μια σοκαριστική υπόθεση βίας εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24.11.2025) στη Νέα Πέραμο, όπου ένας 44χρονος άνδρας επιτέθηκε και σκότωσε τον 47χρονο αδελφό του μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, χρησιμοποιώντας ψαλίδι. Το τραγικό περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια του μεγαλύτερου αδελφού της οικογένειας, ο οποίος ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 44χρονος φέρεται να δήλωσε στην ασφάλεια ότι ο καυγάς ξεκίνησε επειδή ο αδελφός του δεν του επέτρεπε να πιει αλκοόλ, γεγονός που οδήγησε στη δολοφονία. Ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές, όχι ως δράστης, αλλά ως θύμα, καθώς είχε καταθέσει έξι φορές μηνύσεις κατά των αδελφών του για ενδοοικογενειακή βία.

Η πρώτη καταγγελία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 και ακολούθησαν ακόμη δύο σοβαρά περιστατικά το 2023 και το 2024. Ωστόσο, σε καμία από τις μηνύσεις δεν ζητήθηκε η ποινική δίωξη των αδελφών του. Οι περισσότερες καταγγελίες στρέφονταν κατά του μεγαλύτερου αδελφού, ενώ μία φορά είχε καταγγείλει και το θύμα για ξυλοδαρμό.

Το βίαιο ιστορικό

Τα τρία αδέλφια ήταν γιοι ενός αστυνομικού που έχει αποβιώσει. Αρχικά ζούσαν σε Λουτρόπυργο και Κινέτα, αλλά εγκαταστάθηκαν στη Νέα Πέραμο πριν από περίπου επτά χρόνια, μετά την έξωσή τους από τον ιδιοκτήτη του προηγούμενου σπιτιού. Οι γείτονες περιγράφουν συχνούς καυγάδες, φασαρίες και καταστροφές αντικειμένων στο εσωτερικό του σπιτιού.

Οι εντάσεις είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, με το θύμα να έχει εκμυστηρευτεί σε γείτονες ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα αλκοολισμού, κινείτο σε κατάσταση έντασης λίγες ώρες πριν το φονικό και είχε εκφράσει απειλές για τη ζωή του αδελφού του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 47χρονο νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος, με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα από το ψαλίδι, κυρίως στην κοιλιακή χώρα. Ο 44χρονος τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Μετά τη χορήγηση πρώτων βοηθειών, πήρε εξιτήριο και συνελήφθη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει το 2014, ενώ οι συνεχείς εντάσεις στην οικογένεια και η ιστορία βίας δείχνουν ένα ζοφερό υπόβαθρο που οδήγησε στη μοιραία κατάληξη.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό, εξετάζοντας τα αίτια που οδήγησαν στη δολοφονία, ενώ η κοινωνία της Νέας Περάμου παρακολουθεί συγκλονισμένη άλλη μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με τραγικά αποτελέσματα.

