Η αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο και τα χρόνια βίας - Συνελήφθη ο δράστης και ο μεγαλύτερος αδερφός

Σε λίγη ώρα από τώρα οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης ο αδελφοκτόνος της Νέας Περάμου αλλά και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο οποίος κατηγορείται για σωματικές βλάβες καθώς λίγο πριν το έγκλημα, κατά τη διάρκεια του καυγά, προσπάθησε να χωρίσει τα αδέρφια του χτυπώντας τον δράστη.



Η αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο ειναι μια υπόθεση με βαθιές ρίζες ενδοοικογενειακής βίας, που —όπως όλα δείχνουν— έβραζε για χρόνια πριν καταλήξει σε τραγωδία.





Στη ασφάλεια, ο δράστης φέρεται να είπε: «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», περιγράφοντας τα τελευταία λεπτά πριν από τον μοιραίο καυγά που Όπως όλα δείχνουν έγινε για το ποτό.



Μάλιστα όπως βλέπετε στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb, ο δράστης στις περισσότερες ποζάρει κρατώντας αλκοόλ.



Ο αδελφοκτόνος είναι γνώριμος στις αρχές όμως ως… θύμα καθώς είχε υποβάλει συνολικά έξι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των αδερφών του. Η πρώτη μήνυση είχε φτάσει στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2022, ακολούθησαν δύο περιστατικά το 2023 και άλλα τρία το 2024. Ωστόσο, σε καμία από τις υποθέσεις δεν είχε ζητήσει την ποινική δίωξη των αδελφών του. Τις περισσότερες φορές κατονόμαζε ως δράστη τον μεγαλύτερο αδελφό, ενώ μία φορά είχε καταγγείλει και το σημερινό θύμα για ξυλοδαρμό.





Το παρελθόν του κατηγορούμενου φαίνεται να είχε και άλλες σκοτεινές σελίδες, καθώς το 2014 είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του. Τα τρία αδέλφια, γιοί αστυνομικού που έχει φύγει από τη ζωή, ζούσαν μαζί τόσο στον Λουτρόπυργο όσο και στην Κινέτα. Από την Κινέτα αποχώρησαν πριν επτά χρόνια, όταν ο ιδιοκτήτης τους ζήτησε να φύγουν από το σπίτι.

