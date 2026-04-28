Φλωρίδης: «Η Δικαιοσύνη είναι μία και ενιαία»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απαντά στις επικρίσεις για την υπόθεση των υποκλοπών, τονίζοντας τη σημασία της διασφάλισης της δικαιοσύνης ως θεμέλιο της δημοκρατίας.

Σε συνέντευξή του, υπογράμμισε ότι η κριτική στη Δικαιοσύνη είναι αποδεκτή, αλλά η συνολική αμφισβήτησή της θέτει σε κίνδυνο το δημοκρατικό πολίτευμα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ 100,3, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε πως η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με βάση συμφέροντα ή προσωπικές απόψεις, αλλά αποτελεί μία ενιαία και αμερόληπτη αρχή. «Όταν η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη με αμφισβήτηση συνολικού χαρακτήρα, προκαλείται σοβαρό πρόβλημα για τη Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σχολίασε την πίεση που δέχεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κατάσταση οδηγεί σε νευρικότητα, η οποία μπορεί να αποβεί εις βάρος του.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο χαρακτηρισμός ενός δικαστικού λειτουργού ως θεσμικού οργάνου ισχύει τόσο για έναν νεότερο πρωτοβάθμιο δικαστή με λίγα χρόνια υπηρεσίας όσο και για τον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας, ο οποίος επιλέγεται από την πλειοψηφία των δικαστών και εισαγγελέων και διαθέτει μακρά εμπειρία 40 ετών.

Παράλληλα, τόνισε πως σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης, οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη να διερευνήσουν το θέμα.