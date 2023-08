Βαρθολομαίος: «Η γη δεν μας ανήκει. Να την διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές»

"Η ανθρωπότητα βρίσκεται ενώπιον μίας ιστορικής στιγμής, έχοντας την ευθύνη να χαράξει μια πορεία που εγγυάται την ειρήνη, την ευημερία και την οικολογική ισορροπία για τις επερχόμενες γενεές" επεσήμανε μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Αναλυτικότερα, τη σημασία του ειλικρινούς διαλόγου, ο οποίος συνεπάγεται αλληλοσεβασμό, αμοιβαία κατανόηση, κοινές πρωτοβουλίες και συλλογικές δράσεις, επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στην επίσημη ομιλία του κατά την έναρξη της διήμερης επιστημονικής Συναντήσεως “Συνεργασίες για Δράση: Προς μία Γη, μία Οικογένεια, ένα Μέλλον” (“Partnerships in Action: Towards One Earth, One Family, One Future”), που ξεκίνησε τις εργασίες της, την Δευτέρα, 28 Αυγούστου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πόλης.

Διαβάστε περισσότερα στο iellada.gr