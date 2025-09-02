Το παράπονο του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής προς την κυβέρνηση

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής, κ. Παντελεήμων, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την εξαίρεση του νομού Ροδόπης από τα 20 πρώτα ειδικά αναπτυξιακά σχέδια που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο νομός Ροδόπης, μαζί με τον Νομό Δράμας, είναι οι μόνοι από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την αρχική φάση, αν και η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως η χρονική σειρά δεν σχετίζεται με την ουσία των σχεδίων, τα οποία τελικά θα εφαρμοστούν για όλους τους νομούς.

Με την επιστολή του ο Μητροπολίτης κκ Παντελεήμων ανεβάζει τους τόνους, εκφράζοντας πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα για την ανάγκη ισομερούς ανάπτυξης της Ροδόπης και της πρωτεύουσας της Θράκης, Κομοτηνής, διαμηνύοντας πως «κάποιοι θεωρούν πως η Κομοτηνή μπορεί να αρκεστεί σε ψίχουλα. Όμως οι άνθρωποί μας δεν ζητούν ελεημοσύνη· ζητούν δικαιοσύνη. Δεν επιζητούν χάρη· απαιτούν ίση μεταχείριση. Δεν μπορεί η ανάπτυξη να μοιράζεται σαν προνόμιο στους λίγους εκλεκτούς και η Ροδόπη να παραμένει αιώνια στη γωνία, να ακούει βαρύγδουπες δηλώσεις χωρίς αντίκρισμα». Και ξεκαθαρίζει: «Δηλώνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι δεν θα σιωπήσουμε. Η τοπική Εκκλησία θα σταθεί, όπως παγίως πράττει, στο πλευρό του λαού, θα υψώσει φωνή και θα απαιτήσει ισότητα και δικαιοσύνη».

Η δήλωση του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Με βαθύτατη λύπη, αλλά και με δίκαιη αγανάκτηση, πληροφορηθήκαμε την πρωτοφανή και παράλογη απόφαση της Κυβερνήσεως να μη συμπεριλάβει την Κομοτηνή στον αρχικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά την δεύτερη αναπτυξιακή φάση. Συνιστά μια πράξη προσβολής προς τον Τόπο και τον Λαό μας· μια πράξη που μαρτυρεί, δυστυχώς, περιφρόνηση προς τους ακρίτες της Θράκης, οι οποίοι για δεκαετίες ακούνε μεγάλα λόγια περί «στρατηγικής σημασίας» και «εθνικής προτεραιότητας», αλλά στην πράξη μένουν πάντα στο περιθώριο.

Είναι απορίας άξιον πως μπορεί να μιλά κανείς για δίκαιη ανάπτυξη, όταν μια ακριτική πόλη, που σηκώνει καθημερινά το βάρος των ιδιαιτεροτήτων και των δυσκολιών της, τοποθετείται στο περιθώριο της κρατικής μέριμνας και ανάπτυξης.

Κάποιοι, ίσως, θεωρούν πως η Κομοτηνή μπορεί να αρκεστεί σε ψίχουλα. Όμως οι άνθρωποί μας δεν ζητούν ελεημοσύνη· ζητούν δικαιοσύνη. Δεν επιζητούν χάρη· απαιτούν ίση μεταχείριση. Δεν μπορεί η ανάπτυξη να μοιράζεται σαν προνόμιο στους λίγους εκλεκτούς και η Ροδόπη να παραμένει αιώνια στη γωνία, να ακούει βαρύγδουπες δηλώσεις χωρίς αντίκρισμα.

Η Εκκλησία, που ζει καθημερινά δίπλα στον Λαό και γνωρίζει εκ των έσω τις δυσκολίες του, δεν μπορεί να σιωπήσει μπροστά σε μια τέτοια αδικία. Η Κομοτηνή αιμορραγεί: οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, η οικονομία στενάζει, η κοινωνία αγωνιά. Και αντί να στηριχθεί με θάρρος και όραμα, υποβαθμίζεται ακόμη μία φορά, λες και είναι ανεπιθύμητο παιδί σε μια πολιτεία που μοιράζει τα δώρα της μεροληπτικά.

Η Κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει πως η Θράκη δεν είναι διακοσμητική κορδέλα στα λόγια των υπουργών· είναι ζωντανός οργανισμός, ευαίσθητος και ευάλωτος, που χρειάζεται ειδική φροντίδα για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Η μη ένταξη της Κομοτηνής στο πρώτο επίπεδο του αναπτυξιακού νόμου είναι σφάλμα βαρύ και οφείλει να διορθωθεί άμεσα. Αλλιώς, κάθε αναφορά σε «εθνική στρατηγική», σε «στήριξη της περιφέρειας» και σε «ισόρροπη ανάπτυξη» δεν είναι παρά κούφια λόγια, άδειες καμπάνες που ηχούν μόνο για προεκλογική χρήση.

Δηλώνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι δεν θα σιωπήσουμε. Η τοπική Εκκλησία θα σταθεί, όπως παγίως πράττει, στο πλευρό του λαού, θα υψώσει φωνή και θα απαιτήσει ισότητα και δικαιοσύνη. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε μια πολιτική που οδηγεί την πόλη και τον νομό σε μαρασμό. Η ιστορία κρίνει τους πάντες· κι εμείς οφείλουμε σήμερα να μιλήσουμε καθαρά: η Κομοτηνή δεν είναι επαρχία δεύτερης κατηγορίας, αλλά καρδιά της Θράκης και ζωντανό κομμάτι της πατρίδας μας.

