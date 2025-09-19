Άγιον Όρος: Ετάφη ο πρώην ηγούμενος της Μονής Ιβήρων, Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στο Καθολικό της Μονής Ιβήρων, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στο κοιμητήριο της Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους, στην οποία διακόνησε ως μοναχός και ως ηγούμενος της για πολλά χρόνια, ετάφη ο προηγούμενος της μονής, Βασίλειος Γοντικάκης, παρουσία ηγουμένων και αντιπροσώπων των μονών του Άθωνα, μητροπολιτών του Οικουμενικού Θρόνου, της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κύπρου, εκπροσώπων της διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών του Αγίου Όρους και πλήθους πνευματικών του τέκνων του, που έσπευσαν στην Αθωνική Πολιτεία για να παραβρεθούν στην κηδεία του.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στο Καθολικό της Μονής Ιβήρων, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Πρωτεπιστάτης Αβραάμ, ο ηγούμενος της Μονής Ιβήρων Ναθαναήλ και ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος Β', οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο του αρχιμανδρίτη Βασιλείου, στη μακρά μοναστική του πορεία και στην επίδραση που άσκησε με τη στάση ζωής και το έργο του σε μοναχούς και λαϊκούς, εντός και εκτός της Αθωνικής Πολιτείας.

Στην τράπεζα που ακολούθησε, ως είθισται, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου Εφραίμ μίλησε για το βίο και το έργο του Βασιλείου, ως μοναχού και ηγουμένου της Μονής Ιβήρων κατά τα έτη 1968-2005.

Ο μακαριστός Βασίλειος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, κατόπιν χειρουργικής επέμβασης αποκατάστασης του ισχίου του, το οποίο υπέστη κάταγμα μετά από πτώση του στη μονή, στις 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού.

Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλειά του εξέδωσαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της Πολιτείας, επιστημονικοί και ακαδημαϊκοί φορείς και οργανισμοί.

Μεταξύ αυτών, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), σε ανακοίνωσή της επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο Βασίλειος Γοντικάκης «υπήρξε εκ των θεμελιωτών της αναγέννησης του μοναχισμού στο Άγιον Όρος, η δε θεολογική του κατάρτιση συνέβαλε στην ανανέωση της θεολογικής σκέψης στον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο».

