Εκοιμήθη ο Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης – Yπήρξε εμβληματική μορφή της αγιορείτικης κοινωνίας

Ο μακαριστός Βασίλειος νοσηλεύονταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης

Newsbomb

Εκοιμήθη ο Γέροντας Βασίλειος Γοντικάκης – Yπήρξε εμβληματική μορφή της αγιορείτικης κοινωνίας
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκοιμήθη, την Τετάρτη, σε ηλικία 90 ετών, ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων, Βασίλειος Γοντικάκης.

Ο μακαριστός Βασίλειος νοσηλεύονταν σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου είχε υποβληθεί τις προηγούμενες ημέρες σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του ισχίου του, στο οποίο υπέστη κάταγμα μετά από πτώση στη μονή, στις 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού.

Ο γέροντας Βασίλειος υπήρξε σημαντική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, πνευματικός πατέρας και δάσκαλος για πολλούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, με πλούσιο ποιμαντικό και συγγραφικό έργο, με σημαντικές επιδράσεις στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη, στις 14:00 στην Ι.Μ. Ιβήρων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο πρώην ηγούμενος της Μονής Ιβήρων Βασίλειος Γοντικάκης – Yπήρξε εμβληματική μορφή της αγιορείτικης κοινωνίας

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δύο τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών – Νεκρός ο δράστης

02:10ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Ε3 πιέζει το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Τεχεράνης»

01:22ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

01:00ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Από πύραυλο πολωνικού F-16 και όχι ρωσικό drone, το πλήγμα σε σπίτι στην περιφέρεια Λούμπλιν

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ – Η Μελάνια έκλεψε την παράσταση, τι περιλάμβανε το μενού

00:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street μετά τη μείωση την επιτοκίων από τη Fed

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Επίδειξη δύναμης από Παρί, Μπάγερν, στο τέλος η Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη ζωή της έχασε 72χρονη λουόμενη στην παραλία Βρασνών

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

«Λατρεύω το πόσο αγαπάει τη χώρα του»: Ο Πάου Γκασόλ υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Νέος νόμος για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μετά το βέτο Ναβρότσκι

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Nεαροί κρύβονται σε μπαλκόνια και πετούν αυγά σε ανυποψίαστους περαστικούς

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε ρωσικό αίτημα για έκδοση 44χρονου

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Υπέγραψε σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας με το οπλισμένο με πυρηνικά Πακιστάν

23:09LIFESTYLE

Εύα Αντωνοπούλου: Όποιος πει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα νούμερα είναι Πινόκιο

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν: Υποδοχή με Σέρβικους χορούς στην Αυστραλία

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε προσέφεραν χορταστικό θέαμα και 204 πόντους!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ – Η Μελάνια έκλεψε την παράσταση, τι περιλάμβανε το μενού

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησέ με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη μουσική βραδιά στο Ηρώδειο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Λείψανα παιδιού αγνοούμενου εδώ και τέσσερα χρόνια εντοπίστηκαν στο Δουβλίνο

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δύο τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών – Νεκρός ο δράστης

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραλίγο σύγκρουση στον αέρα για το Air Force One εν πτήσει για Βρετανία - Ηχητικό ντοκουμέντο, οι εκκλήσεις του ελεγκτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ