Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού, του Προφήτου Ναούμ και του Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων
O Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχει γιορτή οι:

  • Θεόκλητος, Θεοκλήτη
  • Ναούμ, Ναούμης, Ναόμι, Ναούμα
  • Φιλαρέτη, Φιλάρετος, Φιλαρέτης
  • Αρετή, Αρετούσα *
  • Φαιναρέτη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Φιλάρετος ήταν υπόδειγμα κάθε αρετής και ιδιαίτερα της αγαθοεργίας. Έζησε στους χρόνους του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου και της μητέρας αυτού Ειρήνης της Αττικής (780 - 797 μ.Χ.). Γεννήθηκε στο χωριό Αμνία (ή Αμνεία) της Γάγγρας (Παφλαγονία) από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Άννα. Παντρεύτηκε την Θεοσεβώ και απόκτησε τρία παιδιά. Ένα γιο, τον Ιωάννη, και δύο κόρες, που την πρώτη έλεγαν Υπατία και τη δεύτερη Ευανθία. Ο Φιλάρετος ήταν γεωργός και από τα εισοδήματα του, πλουσιοπάροχα μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Πεινασμένο έβρισκε; τον χόρταινε. Γυμνό; τον έντυνε. Χήρα και ορφανό; βοηθούσε και παρηγορούσε.

Αλλά ο Θεός επέτρεψε και ο Φιλάρετος κάποτε κατάντησε πολύ φτωχός. Τα κτήματα του τα άρπαξαν οι γείτονες του και το βίος του διασκορπίστηκε .Όλα αυτά τα υπέμεινε χωρίς ποτέ να λυπηθεί ή να βλαστημήσει ή να αγανακτήσει. Στο τέλος του έμειναν μόνο τα μελίσσια του, 250 κυψέλες, δυνατές και παραγωγικές. Και όταν ερχόταν προς αυτόν κάποιος φτωχός, μη έχοντας τι άλλο να του δώσει, τον έπαιρνε, πήγαινε στα μελίσσια, τρυγούσε μια κυψέλη και έδινε το μέλι στο φτωχό για να χορτάσει. Με τον τρόπο αυτό είτε ήταν καιρός για να τρυγήσει είτε δεν ήταν, εξάλειψε όλα τα μελίσσια του.

Ο Θεός που είδε την ασυναγώνιστη πίστη του οικονόμησε με την πρόνοια Του, ώστε ο Κωνσταντίνος ο γιος της βασίλισσας Ειρήνης, να πάρει για γυναίκα του την εγγονή του Αγίου, Μαρία, επειδή ήταν πολύ ωραία στην ψυχή και στο σώμα. Τους γάμους τέλεσε ο Άγιος Ταράσιος (βλέπε 25 Φεβρουαρίου) τον Νοέμβριο του 788 μ.Χ., ο οποίος ήταν τότε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Τον δε Φιλάρετο, ο Αυτοκράτορας τον τίμησε με το αξίωμα του υπάτου (έπαρχος). Έτσι έγινε κάτοχος πολλού πλούτου, που τον διαμοίραζε ακόμα πιο άφθονα στους φτωχούς.

Λίγο πριν πεθάνει, κάλεσε τους συγγενείς του και είπε τα εξής: «Παιδιά μου, μη ξεχνάτε ποτέ τη φιλοξενία, μη επιθυμείτε τα ξένα πράγματα, μη λείπετε ποτέ από τις ακολουθίες και λειτουργίες της Εκκλησίας, και γενικά όπως έζησα εγώ έτσι να ζείτε και εσείς». Και αυτά αφού είπε, ξεψύχησε με τη φράση: «γενηθήτω τὸ θέλημά σου».

Ο Άγιος Φιλάρετος είναι ο προστάτης της Μελισσοκομίας.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως περιουσίᾳ, διεσκόρπισας τοῖς δεομένοις τὸν προσιόντα σοι πλοῦτον, Φιλάρετε· καὶ εὐσπλαχνίᾳ κοσμήσας τὸν βίον σου, τὸν χορηγὸν τοῦ ἐλέους ἐδόξασας· Ὃν ἱκέτευε δοθῆναι τοῖς εὐφημοῦσι σε ῥανίδα οἰκτιρμῶν καὶ θεῖον ἔλεος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

04:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

04:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Μέχρι σήμερα η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις λαϊκές αγορές – Ποια μέρα δεν θα λειτουργήσουν

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Cyber Monday σήμερα και ακολουθεί το… εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό σύγκρουσης στην Καραϊβική: Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «επικείμενη επίθεση» των ΗΠΑ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Τραμπ επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε πάνω από 40 μαχητές της Χαμάς μέσα σε σήραγγες στη Ράφα

00:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – Συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την Τρίτη

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του συναρπαστικού ντέρμπι της Super League

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέα γενική απεργία στις 2 Δεκεμβρίου – Ο λόγος διαμαρτυρίας των εργαζομένων

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικά καταστήματα: Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά

23:46LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας: Η έκπληξη που του έκανε η οικογένεια και οι φίλοι του για τα γενέθλιά του

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου – «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο του 29χρονου από την ΕΛΑΣ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί, συγγνώμη» λέει η μητέρα του οδηγού - Ο άτυχος 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό θα «σαρώσει» την χώρα με βροχές και χαλαζοπτώσεις - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία - Ηχηρή προειδοποίηση Τσατραφύλλια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Ο Γιόβιτς υπέγραψε με χατ τρικ το ντέρμπι της χρονιάς

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή της επίθεσης θαλάσσιων drones κατά πετρελαιοφόρων στα ανοιχτά της Τουρκίας - Βίντεο

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 (Τελικό): Πήρε το ντέρμπι με χατ τρικ του Γιόβιτς

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό - «Δεν θα φύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ