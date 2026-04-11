Μητροπολίτης Κυθήρων: Αναφορές σε ομόφυλα ζευγάρια, αθέους, αιρέσεις στο πασχαλινό μήνυμά του

Πληθώρα μηνυμάτων για τη σημερινή κοινωνία περιελάμβανε το πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ.

Στο αναστάσιμο μήνυμά του πέραν των ευχών ο κ. Σεραφείμ κάνει αναφορές στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τους αθέους, τον πόλεμο, τις αιρέσεις και άλλα τινά.

Ακολουθεί το μήνυμα του Ιεράρχη:

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί

τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης καί εὐφροσύνη πνευματική … ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ καί τήν οἰκουμένην ἑαυτῷ συνανέστησε»(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 36, 76.82)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός ἡμῶν εἴθε νά μᾶς δωροφορήσῃ τό Ἀναστάσιμον Θεῖον καί ἀνέσπερον Φῶς Του, τό «φωτίζον καί ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον», τήν πνευματικήν καί λυτρωτικήν χαράν τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, τήν ἄνωθεν εἰρήνην, τήν θεοδώρητον ἀγάπην καί τήν ἐκ τοῦ Κενοῦ Τάφου πηγάσασαν Θείαν Εὐλογίαν.

Ὁ Χρυσορρήμων Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, διαλαλεῖ τήν σῴζουσαν ἀλήθειαν ὅτι : «Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης καί εὐφροσύνη πνευματική. Σήμερον καί τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος καί ὁ χορός πασῶν τῶν ἄνω Δυνάμεων ἀγάλλονται διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων… Ἀνέστη ὁ Κύριος καί συνανέστησε μέ τόν ἑαυτόν Του καί ὅλην τήν οἰκουμένην. Καί Αὐτός μέν ἀνέστη, ἀφοῦ ἔσπασε τά δεσμά τοῦ θανάτου. Μᾶς ἀνέστησε δέ, ἀφοῦ διέλυσε τίς ἁλυσίδες τῶν ἁμαρτημάτων μας» (ἔνθ’ ἀνωτ.)

Τήν πνευματικήν μας ἀνάστασιν τήν προσδιορίζει ὡς ἑξῆς ὁ Ἱερός Χρυσόστομος : «Ἀπό δοῦλοι τοῦ θανάτου ἐγίναμε ἀθάνατοι. Ἀπό πεσμένοι, ἀναστηθήκαμε. Ἀπό ἡττημένοι ἐγίναμε νικητές» (Ε.Π.Ε. 36, 76).

«Ἄν κάποιος ἀπιστῇ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη, καθώς βλέπει ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς ἀποθνήσκουμε καί ἀνασταινόματε, ἄς πιστεύη εἰς τό ἑξῆς εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ» (Ε.Π.Ε. 19, 254). «Ἄν δέν ἀναστήθηκε (ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἄπιστοι), σημειώνει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, τότε δέν θυσιάσθηκε ἐπάνω στό Σταυρό ὁ Κύριός μας. Ἄν δέν θυσιάσθηκε, οὔτε καί ἡ ἁμαρτία καταλύθηκε. Ἄν ὅμως ἡ ἁμαρτία δέν καταλύθηκε, τότε εὑρίσκεσθε συνέχεια κάτω ἀπό τήν τυραννία της. Ἄν δέ κυριαρχῆσθε ἀκόμη ἀπό τήν ἁμαρτία, τότε μάταια ἐκηρύξαμε τήν ἀπελευθέρωσί σας ἀπό αὐτήν. Ἄν δέ μάταια ἐκηρύξαμε, μάταια ἐπιστεύσατε, ὅτι ἔχετε ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν ἁμαρτία, ἐνῶ παραμένετε σκλάβοι της» (Ε.Π.Ε. 18α, 596).

Καί προσθέτει ὁ χρυσορρήμων Ἅγιος : «Ὅταν τόν ἄνθρωπο, πού κυριεύθηκε ἀπό τήν ἀπόγνωσι καί ἔφθασε σ’ αὐτές τίς πύλες τοῦ ἅδη, τόν ἀνασύρη ἀπό ἐκεῖ ὁ Πανάγαθος Κύριος, τίποτε ἄλλο δέν δείχνει αὐτό, παρά ἀνάστασι, πνευματική ἀνάστασι» (Ε.Π.Ε. 19, 52).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὁ «χρυσοῦς τήν γλῶσσαν καί τήν καρδίαν» ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς ὡμίλησε εὔγλωττα εἰς τά ἱερά κείμενά του, πού παραθέσαμε, πρωτίστως μέν καί κυρίως διά τήν ἔνδοξον, πανευφρόσυνον καί Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεως καί τῆς Σωτηρίας μας Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ταυτόχρονα διά τήν προσωπικήν πνευματικήν μας ἀνάστασιν, τήν ὁποίαν μᾶς χαρίζει ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός μας, ὅταν προηγηθῆ ἡ συσταύρωσίς μας μαζί Του, ὡς πρός τά πάθη καί τά ἁμαρτήματά μας. Συσταύρωσις καί συνανάστασις.

Ὁ πιστός Χριστιανός συσταυρώνεται μέ τόν Κύριον τῆς δόξης, ὅταν σταυρώνῃ τήν κακία, τήν ποικιλόμορφη ἁμαρτία, τά πάθη τῆς ὑπερηφανείας, τῆς ἀλαζονείας, τοῦ θυμοῦ, τῆς κατακρίσεως, τῆς μισαδελφίας, τῆς μνησικακίας, τῆς ἀκολασίας καί τῆς ἀμετανοησίας ἐν γένει. Καί συνανασταίνεται μέ τόν Ἀναστάντα Θριαμβευτή, ὅταν κυριαρχῇ εἰς τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν του ἡ πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον μας ἀγάπη, ἡ φιλοθεΐα καί ἡ φιλαδελφία, καί ὅταν ἔχωμε τήν καρποφορία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· «ἀγάπην, χαράν, εἰρήνην, μακροθυμίαν, πίστιν, πραότητα, ἐγκράτειαν».

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, τό κορυφαῖο, κοσμοσωτήριο καί κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ζωῆς καί Πίστεώς μας προσημαίνει καί προοδοποιεῖ τήν πνευματικήν ἀνάστασιν τῶν πιστῶν, τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας· «ἀνέστη Χριστός … ἵνα καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν», «ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται», «ἀνάστασις καί μέσα στήν καρδιά μας», διασαλπίζει ὁ χριστιανός ποιητής, ἀλλά καί τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασίν μας καί τήν προσδοκίαν «τῆς ζωῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Ἀνάστασις ψυχική τοῦ καθενός μας τό ζητούμενον. Καί θά εἶναι εὐχῆς ἔργον ἡ ἀνάστασις νά ἐπεκταθῇ εἰς ὁλόκληρον τήν Ἑλληνορθόδοξον Πατρίδα μας καί εἰς ὅλον τόν κόσμον. Τότε θά πραγματοποιηθῇ τό χρυσοστόμειο λόγιο, πού παραθέσαμε στήν ἀρχή· «Ἀνέστη ὁ Κύριος καί τήν οἰκουμένην ἑαυτῷ συνανέστησε».

Ἀδελφοί μου,

Πρίν 200 καί πλέον χρόνια οἱ σκλαβωμένοι στούς Ἀγαρηνούς πρόγονοί μας ἐπανεστάτησαν μέ τό φλογερό σύνθημα : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί ἡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗ! Τό μήνυμα τῆς πνευματικῆς καί τῆς Ἐθνικῆς μας ἀναστάσεως ἐφλόγιζε τά στήθη τῶν μέχρι τότε ὑποδούλων Ρωμιῶν. Καί τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν συνεργοῦντος ἐκερδήθη ἡ πνευματική καί ἐθνική μας ἐλευθερία, χάρις εἰς τούς γενναίους καί αἱματηρούς ἀγῶνας τῶν ἡρωϊκῶν προασπιστῶν τῆς Πατρίδος μας, τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς φυλῆς μας.

Ἡ Ἑλλάδα μας, χώρα ἀναρίθμητων Ἁγίων καί Ἡρώων ἐμεγαλούργησε μέ τήν ἀκλόνητη Πίστι της εἰς τόν Τριαδικόν Θεόν καί τήν κραταιά Σκέπη τῆς Πανάγνου Θεομήτορος. Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες εἴμεθα κατά τήν συντριπτικήν πλειονότητα. Θεῖες Λειτουργίες τελοῦνται καθημερινά στόν Ἑλληνορθόδοξο Χῶρο μας. Εἴμεθα, ὅμως, στήν εὐχάριστη θέσι νά διακηρύξωμε καί σήμερα τό ἐθνεγερτήριο μήνυμα τῶν προγόνων μας : «Καί ἡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗ;».

Δυστυχῶς, ἡ Χώρα μας βρίθει ἀπό αἱρέσεις, ξένες θρησκεῖες καί παραθρησκεῖες, τήν ἀθεϊστική προπαγάνδα καί παντοῦ εἶναι ἁπλωμένα τά πλοκάμια τῆς ἑβραιομασωνίας, ἡ ὁποία μέσα στό σκοτάδι κινεῖ τά νήματα τῆς ἀποστασίας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστι καί τήν Ἁγία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησία μας. Οἱ ἄθεοι πολεμοῦν τά ἱερά σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῆς Πατρίδος μας (τόν Τίμιο Σταυρό, τίς Ἱερές Εἰκόνες καί τήν αἱματοβαμμένη Ἑλληνική Σημαία μας), τήν Ὀρθόδοξη καί τήν Ἐθνική μας Παράδοσι καί τήν Ἑλληνοχριστιανική μας Παιδεία.

Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδος μας, πού ἔχει ὡς κορωνίδα τήν ἐπίκλησι τῆς Ἁγίας Τριάδος καί προστατεύει τούς ἱερούς θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Παιδείας, τῆς Οἰκογενείας καί τῆς εὐνομούμενης Πολιτείας ἀποδυναμώνεται μέ διάφορες τροπολογίες. Εἶναι δέ λυπηρόν ὅτι πρόσφατα ἡ Ἀνώτατη Δικαιοσύνη τῆς Πατρίδος μας διά νά εὐνοήση τήν τεκνοθεσία ὁμοφύλων «ζευγῶν» ἐθεώρησε τήν Χριστιανική Ἠθική ὡς ἐλλειματική ἔναντι τῆς Κοινωνικῆς ἠθικῆς (!), ἡ ὁποία καλύπτει τίς διεκδικήσεις καί τίς ἀπαιτήσεις τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἰς βάρος ἀθώων ἀνηλίκων ὑπάρξεων.

Πόσο σωτήρια θά ἦτο ἡ ἀνάστασις τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους μας εἰς τούς τομεῖς τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Παιδείας, τῆς Οἰκογενείας καί τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς!

Ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ Οἰκουμένη ἔχει ἀνάγκη συναναστάσεως μέ τόν Ἀναστάντα Θεῖο Λυτρωτή μας. Πόλεμοι καταστροφικοί σέ βορρᾶ καί νότο καί σέ ἄλλα μέρη τῆς γῆς ἀφαιροῦν χιλιάδες ζωές ἀθώων καί ἀνυπεράσπιστων θυμάτων, καταστρέφουν πολιτεῖες καί χωριά, σκορποῦν τόν ὄλεθρο καί τήν δυστυχία παντοῦ. Ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ διακίνησις ναρκωτικῶν οὐσιῶν, ἡ παγκόσμια λαίλαπα τῶν ἐκτρώσεων, οἱ διωγμοί ἰδίως τῶν Χριστιανῶν καί ἡ παρατηρούμενη παραβατικότητα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα εἶναι τά δυσάρεστα καί δυσοίωνα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ συγχρόνου ταραγμένου καί ἀνήσυχου κόσμου.

Μόνον ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας καί ἡ πνευματική συνανάστασις τῆς οἰκουμένης μέ τόν Νικητή τοῦ θανάτου Ἀναστάντα Χριστό εἶναι δυνατόν νά ἀνορθώσουν καί νά ἐπανορθώσουν τήν παραπαίουσα καί ἐκτροχιασμένη ἀπό τό Θεῖο Θέλημα ἀνθρωπότητα.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας νά ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί ἡ Θεία Ἀγάπη στόν πλανήτη μας καί τό Μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί τῆς πνευματικῆς ἀναστάσεως τῶν ἀνθρώπων νά συγκινήσῃ τίς καρδιές ἀρχόντων καί ἀρχομένων καί νά κυριαρχήσῃ στίς σχέσεις ἀνθρώπων καί λαῶν, διατελῶ,

Μέ Ἀναστάσιμες ἐγκάρδιες εὐχές καί εὐλογίες

Ὁ Μητροπολίτης

†ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ