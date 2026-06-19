Μισθοδοσία Αρχιερέων: Ανακρίβειες τα υπέρογκα ποσά, εξηγεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Απαντήσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα περί αυξήσεων στους μισθούς των Αρχιερέων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μισθοδοσία Αρχιερέων: Ανακρίβειες τα υπέρογκα ποσά, εξηγεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος
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  • Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν νέες αυξήσεις στους μισθούς των Αρχιερέων, αλλά επιστροφή στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης.
  • Η μισθοδοσία του κλήρου συνδέεται με την ιστορική αποζημίωση για την εκκλησιαστική περιουσία που αφαιρέθηκε χωρίς πλήρη αποζημίωση μεταξύ 1833
  • 1952.
  • Οι αποδοχές των Αρχιερέων αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών λόγω του θεσμικού τους ρόλου.
  • Οι αναφορές σε υπέρογκα ποσά βασίζονται σε λανθασμένη ανάγνωση ή διαστρέβλωση των δεδομένων.
  • Η Εκκλησία επισημαίνει την ανάγκη προσέγγισης του θέματος με αλήθεια και σεβασμό, αποφεύγοντας υπερβολές και εντυπώσεις.
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Σε διευκρινίσεις σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στο μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων προχώρησε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, μέσω του εκπροσώπου της Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου, Βαρθολομαίου, αναγνωρίζοντας τους προβληματισμούς που προκλήθηκαν.

Θέλοντας να αποσαφηνίσει τις ανακρίβειες που ειπώθηκαν, επισημαίνει σε γραπτή δήλωσή του, πως δεν πρόκειται για κάποιο νέο προνόμιο, αλλά για επιστροφή εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης, που συνδέει τις αποδοχές των Αρχιερέων με τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών.

Αποδίδει δε τις αναφορές σε υπέρογκα ή λανθασμένα ποσά είτε σε εσφαλμένη ανάγνωση ή ηθελημένη διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων.

Η δήλωση του Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίου

«Η συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων ανέδειξε εύλογους προβληματισμούς, αλλά προβλήθηκαν και αρκετές ανακρίβειες, γι’ αυτό επιβάλλεται νηφάλια αποσαφήνιση.

Πρώτα απ’ όλα, είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι η μισθοδοσία του ιερού Κλήρου αποτελεί την ιστορική και διαχρονική ανταπόδοση της Πολιτείας για την τεράστια μοναστηριακή περιουσία που αφαιρέθηκε από τις Ιερές Μονές κατά την περίοδο 1833–1952, χωρίς πλήρη και ισότιμη αποζημίωση. Η περιουσία αυτή αξιοποιήθηκε προς όφελος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία πανεπιστημίων και νοσοκομείων, στην αποκατάσταση αγροτών, προσφύγων, ακτημόνων και μικροκαλλιεργητών, καθώς και στη δημιουργία κοινόχρηστων, κοινωφελών χώρων και άλλων υποδομών δημόσιας ωφέλειας. Υπό αυτήν την έννοια, η μισθοδοσία του Κλήρου συνδέεται ιστορικά με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας για το κοινό καλό, και όχι με κάποια χαριστική ή προνομιακή μεταχείριση της Εκκλησίας εκ μέρους του Κράτους.

Παράλληλα, η πρόσφατη ρύθμιση, που εισηγείται η Ελληνική Πολιτεία, δεν εισάγει κάποιο νέο προνόμιο. Επαναφέρει τη μισθοδοσία των Αρχιερέων εντός του γενικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης. Στην ελληνική έννομη τάξη η ευθύνη διοίκησης και ο θεσμικός ρόλος αντανακλώνται και μισθολογικά. Για τον λόγο αυτό οι αποδοχές των Αρχιερέων συνδέονται με το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των ανωτάτων δημοσίων λειτουργών.

Οι αναφορές σε υπέρογκα ή λανθασμένα ποσά βασίζονται συχνά σε εσφαλμένη ανάγνωση ή ηθελημένη διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων.

Παρακαλούμε, λοιπόν, το ζήτημα να προσεγγίζεται με αλήθεια, δικαιοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό, μακριά από υπερβολές και χωρίς καλλιέργεια εύκολων εντυπώσεων.

Για την ποιμαίνουσα Εκκλησία η προσπάθεια επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων των ανθρώπων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ποιμαντικής ευθύνης και της διακονίας και γι’ αυτό επιτελείται αθόρυβα από τον κάθε ποιμένα, χωρίς να διαφημίζεται, σύμφωνα με την Ευαγγελική προσταγή «σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ. 6:3).

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

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