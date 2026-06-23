Παροναξίας Καλλίνικος για αυξήσεις Μητροπολιτών: Έχουμε εκτεθεί στους πολέμιους της Εκκλησίας

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις Ιεραρχών για το θέμα που έχει προκύψει με τις αυξήσεις 60%-95% στις αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών.

Σειρά πήρε ο Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικοςο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του για την αύξηση σημειώνοντας ότι αυτή περισσότερο προκαλεί επικρίσεις και σκανδαλισμό παρά λύνει το πρόβλημα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιεράρχης:

Ἐπειδὴ τὶς τελευταῖες ἡμέρες γίνομαι ἀποδέκτης ἐρωτήσεων καὶ σχολίων ἐκ μέρους Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀδελφῶν μας γιὰ τὸ θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ἀποδοχῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν Μητροπολιτῶν, θεώρησα ἀναγκαῖο νὰ γνωστοποιήσω πρὸς τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅτι εὐθὺς ὡς προέκυψε τὸ ζήτημα ἀυτό, ἐξέφρασα τὴν διαφωνία μου γιὰ τὴν προτεινόμενη αὔξηση, τόσο μὲ προφορικὴ δήλωσή μου (ὅταν ρωτήθηκα ἀπὸ δημοσιογράφο μεγάλου τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ), ὅσο καὶ μὲ ἐπιστολή μου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο (ἀριθμ. πρωτ. 276/11-6-2026) ἡ ὁποία καὶ παρατίθεται στὴ συνέχεια.

Ὅπως ἐπισημαίνω καὶ στὴν σύντομη ἐπιστολή μου, ἡ ἐν λόγῳ διάταξη περισσότερο δημιουργεῖ ἀφορμὲς ἐπικρίσεων καὶ σκανδαλισμοῦ, παρὰ ἐπιλύει προβλήματα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ πιστεύω ὅτι ἔστω τὴν τελευταία στιγμή πρέπει νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπό τὸ ὑπὸ ψήφιση νομοσχέδιο.

Η επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο:



Ἀριθμ. Πρωτ. 276

Ἐν Νάξῳ τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2026

Πρὸς

Τὴν Ἱερὰν Σύνοδον

Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Εἰς Ἀθήνας

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Σύνεδροι,

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου δημοσιοποιήσεως τῶν διατάξεων τοῦ ὑπὸ διαβούλευσιν πολυνομοσχεδίου, αἱ ὁποῖαι, μεταξὺ ἄλλων, προβλέπουν μίαν ἰδιαιτέρως ὑψηλὴν αὔξησιν τῶν μηνιαίων ἀποδοχῶν τῶν Ἀρχιερέων, μὲ προοπτικὴν ἐξισώσεως αὐτῶν μὲ τὰς ἀποδοχὰς τῶν Γενικῶν Γραμματέων τῶν Ὑπουργείων, εὐσεβάστως προάγομαι ἵνα παρακαλέσω Ὑμᾶς, ὅπως προβῆτε εἰς σχετικὴν ἐπίσημον Συνοδικὴν ἀνακοίνωσιν, διὰ τῆς ὁποίας θὰ διευκρινίζηται σαφῶς ὅτι εἰς οὐδεμίαν ἐνέργειαν διὰ τὴν τοιαύτην ρύθμισιν προέβη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀλλὰ ὅτι ἀποτελεῖ μονομερῆ πρόθεσιν τῆς Πολιτείας, περὶ τῆς ὁποίας ὡς Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία διαφωνοῦμεν ἀπολύτως, μή ἐπιθυμούντες νά δημιουργηθῇ σκανδαλισμός τῶν πιστῶν, τοσούτῳ μᾶλλον καθ' ὅσον ἡ μεγάλη μερὶς τοῦ λαοῦ μας, πρωτίστως δὲ ὁ Ἱερὸς κλῆρος μας, καλεῖται νὰ ἐπιβιώνῃ μὲ πολὺ χαμηλοτέρους μισθούς, συντηρῶν μάλιστα καὶ μίαν ὁλόκληρον (ἐνδεχομένως καὶ πολύτεκνον) οἰκογένειαν.

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι,

ἔχομεν ἤδη ἐκτεθῆ τόσον εἰς τοὺς πολεμίους τῆς Ἐκκλησίας (οἱ ὁποῖοι εὗρον εὐκαιρίαν ἐπιθέσεως κατὰ τῶν Ἐπισκόπων καί σκληρᾶς κριτικῆς κατά τῶν κληρικῶν), ὅσον καὶ εἰς τοὺς πιστούς μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν σκανδαλισθῆ ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν αἰφνιδίως ἀνακύψασαν ὑπόθεσιν καὶ τήν ἐξ αὐτῆς προκληθεῖσαν ἀναταραχήν. Διὸ καὶ ἀπαιτεῖται ἡ ἄμεσος καὶ ἀποφασιστικὴ ἀντίδρασις - τοποθέτησις τοῦ ἐπισήμου θεσμικοῦ ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἤτοι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πρὸς ἀποφυγὴν περαιτέρω δυσμενῶν ἐξελίξεων διά τὸ κῦρος καί τήν ἱερότητα τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί διά τήν ἀπρόσκοπτον ποιμαντικὴν διακονίαν ἡμῶν καὶ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου μας.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ,

† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

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