1ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 2.084 μόνιμες θέσεις – Μόνο 712 οι διοριστέοι

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοίνωσε την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των πινάκων κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση συνολικά 2.084 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημόσιου τομέα (Β’ Στάδιο) από επιτυχόντες του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης /Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75) και από συμμετέχοντες της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης της 1Γ/2024 Πρόσκλησης /Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 13), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, όπως προέκυψε από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ όλων των υποψηφίων της οικείας προκήρυξης, εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" ΕΔΩ και δείτε τα αποτελέσματα.

2.084 θέσεις αλλά... 712 διοριστέοι

Σύμφωνα με τους πίνακες του ΑΣΕΠ, από τον διαγωνισμό προκύπτουν 712 διοριστέοι και 44 απορριπτέοι, ενώ οι συνολικές αιτήσεις ανήλθαν σε 1.339.

Αυτό σημαίνει ότι, καθώς πολλοί υποψήφιοι διεκδίκησαν τις ίδιες θέσεις, τελικά 627 άτομα έμειναν εκτός, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ των συμμετεχόντων.

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 20 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».