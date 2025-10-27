28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) δίνει διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται την 28η Οκτωβρίου 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Φέτος, η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Τρίτη και ισχύουν τα εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

1) Όσοι εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον, ενώ, στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

2) Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα), ενώ, στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

β) Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025:

1) Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

3) Εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, τότε, για πλήρη απασχόληση, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής ίσης με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, προσαυξημένων και στις δύο περιπτώσεις κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

Επίσης, η ΓΣΕΕ επισημαίνει εκ νέου τα εξής:

  • Κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία. Συνεπώς, κατά τις ημέρες αυτές, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση των εργαζομένων.
  • Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  • Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
  • Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την Κυριακή (αργία), τις υποχρεωτικές αργίες, τον χρόνο εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων και τις εξαιρέσεις από αυτές, ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών, περιέχονται στα άρθρα 203-219 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025, Α' 121).
  • Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα. Συνεπώς, δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους, χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (κίνδυνος καταστροφής προϊόντων ή βλάβης εγκαταστάσεων ή υλικών), ύστερα από αναγγελία στην Αστυνομία.
  • Για την παράνομη απασχόληση εργαζομένων κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας προβλέπονται σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

