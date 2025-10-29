ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 23 μόνιμες θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2025 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Η 6Κ/2025 αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον διαγωνισμό ζητούνται δύο ειδικότητες:

ΤΕ Ηλεκτρονικών

ΔΕ Ηλεκτρονικών

Ακολουθούν οι θέσεις της Προκήρυξης 6Κ/2025.