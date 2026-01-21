Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Τι ισχύει με την τηλεργασία, για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

Newsbomb

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, και μετά από συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Α. Υποχρεωτική αναστολή εργασιών σε εξωτερικούς χώρους

Στις περιοχές όπου αναμένονται ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθορίζεται υποχρεωτική αναστολή των εργασιών σε υπαίθριους χώρους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Συγκεκριμένα:

  • Περιφέρεια Πελοποννήσου: 06:00 – 18:00
  • Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας: 10:00 – 20:00

Η αναστολή αφορά όλες τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομών με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες (άρθρο 68 ν. 4808/2021).

Η υποχρέωση αναστολής δεν εφαρμόζεται σε κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, περιλαμβανομένης της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης (άρθρα 23 και 24 ν. 3996/2011).

Β. Τηλεργασία

Για την προστασία των εργαζομένων στις πληγείσες περιοχές, το υπουργείο συστήνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα τηλεργασίας σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως.

Γ. Διαχείριση του χρόνου εργασίας

Οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα μπορούν να προσαρμόζουν ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταχώριση κάθε αλλαγής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο νέος ΚΟΚ και τα μπλόκα της Τροχαίας αποδίδουν: Λιγότερες παραβάσεις, αλκοτέστ μιας χρήσης και στροφή σε συνοικιακά μαγαζιά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μεσογειακή ρεβάνς: Θα ενταχθεί η Ινδία στην ομάδα 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για να αντιμετωπίσει το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

06:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα – Δείτε την αναλυτική λίστα

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου

04:24ΕΡΓΑΣΙΑ

50η «Ημέρα Καριέρας»: Πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Ο πίνακας όλες με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Νίγηρα: 31 άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντανόν στον ΟΗΕ: «Υψηλή ετοιμότητα» του Ισραήλ για Ιράν, Γάζα, Λίβανο και Συρία

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά drones έπληξαν περιοχές στη νότια Ρωσία: 8 τραυματίες – Ζημιές σε κατοικίες και αυτοκίνητα

02:16ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

01:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νέα κατάσχεση τάνκερ από δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 37 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν το έγκλημα

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 37 τραυματίες

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

22:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναστροπή στην υπόθεση θανάτου του ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή - Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του εγκλήματος

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

06:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα – Δείτε την αναλυτική λίστα

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία μετά την τραγωδία στην Ανδαλουσία: Τρένο συγκρούστηκε με τοίχο που είχε καταρρεύσει - Νεκρός ο μηχανοδηγός - 15 τραυματίες

23:05ΕΡΓΑΣΙΑ

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος Καρυστιανού: Ό,τι χειρότερο η δολοφονία ενός αγέννητου παιδιού – Να κάνουμε δημοψηφίσματα και για τη μοναρχία και για τη μοιχεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ