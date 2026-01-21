Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σχετική εγκύκλιο, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που προβλέπονται για την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, και μετά από συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Α. Υποχρεωτική αναστολή εργασιών σε εξωτερικούς χώρους

Στις περιοχές όπου αναμένονται ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, καθορίζεται υποχρεωτική αναστολή των εργασιών σε υπαίθριους χώρους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Συγκεκριμένα:

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 06:00 – 18:00

06:00 – 18:00 Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας: 10:00 – 20:00

Η αναστολή αφορά όλες τις χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως οικοδομικά και τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και υπηρεσίες διανομών με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες (άρθρο 68 ν. 4808/2021).

Η υποχρέωση αναστολής δεν εφαρμόζεται σε κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, περιλαμβανομένης της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης (άρθρα 23 και 24 ν. 3996/2011).

Β. Τηλεργασία

Για την προστασία των εργαζομένων στις πληγείσες περιοχές, το υπουργείο συστήνει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα τηλεργασίας σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως.

Γ. Διαχείριση του χρόνου εργασίας

Οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα μπορούν να προσαρμόζουν ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταχώριση κάθε αλλαγής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων προστασίας.