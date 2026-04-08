ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Μέχρι Μεγάλη Πέμπτη οι αιτήσεις για τις 1.654 προσλήψεις – Ο πίνακας με τις θέσεις

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4Κ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. ( Φ.Ε.Κ. 15/τ. Α.Σ.Ε.Π./13.03.2026 ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1654 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Θέσεις ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: