ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 450 μόνιμες θέσεις με απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ)

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2025 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
Eurokinissi
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  • Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2025 του ΑΣΕΠ για 450 μόνιμες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου για προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων χωρίς ειδική επισήμανση.
  • Ο πίνακας διοριστέων θα δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
  • Η προκήρυξη και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά για τους συμμετέχοντες στην διαδικασία.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 30/04.07.2025/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 450 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6)..

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων και Κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Κάντε "κλικ" στον παρακάτω συνδέσμο και δείτε:

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Δείτε το ΦΕΚ της Προκήρυξης 3Κ/2025 του ΑΣΕΠ εδω

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