Νεά πρόκληση από τους Τούρκους: NAVTEX ενάντια σε ελληνική άσκηση στη Λήμνο

Η Άγκυρα επικαλείται ξανά τα... περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών.

"Αντι-navtex" εξέδωσαν οι Τούρκοι σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να κάνει ασκήσεις …στα παράλια της Λήμνου! Η εμμονή με το νησί είναι γνωστή εδώ και χρόνια.

Η Άγκυρα επικαλείται ξανά τα... περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνει και τη Λήμνο.

TURNHOS N/W : 1119/20

AEGEAN SEA

1.NAVWARN 1254/2020 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LIMNOS ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 101100Z SEP 20.

Θωρακίζεται ο Έβρος - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τα «παιχνίδια» του Ερντογάν με τους μετανάστες

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η αύξηση των ροών αγγίζει το 20%, ενώ στην Αθήνα φτάνουν πληροφορίες για σχέδιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να στείλει ένα νέο κύμα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι κάτοικοι στον Έβρο ζητάνε βοήθεια, καθώς βλέπουν διαρκώς αλλοδαπούς να περνάνε τα σύνορα, ο συναγερμός που έχει σημάνει οδηγεί τις αρχές να θωρακίσουν τον Έβρο.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προετοιμάζονται για το σενάριο ενός νέου κύματος τουρκικών προκλήσεων, που θα εκδηλωθεί με την αποστολή παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα, όπως επιχειρήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, διακινητές προσπαθούν να διευκολύνουν την είσοδο των αλλοδαπών μέσω του ποταμού και να τους μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές έχουν αυξήσει τις περιπολίες, τόσο μέσα στον ποταμό όσο και κατά μήκος των χερσαίων συνόρων.

Πολλοί ζητούν πολιτικό άσυλο, δηλώνοντας αντιφρονούντες του τουρκικού καθεστώτος, ενώ καθημερινά οι αρχές αποτρέπουν από 200 έως 400 άτομα.

Ειδικότερα, για την εξοπλιστική οχύρωση του Έβρου αναμένονται τρία μεγάλα μεγάφωνα, από τα οποία θα εκπέμπονται προειδοποιητικά μηνύματα σε διάφορες γλώσσες, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα εκπομπής ανυπόφορων ήχων σε υψηλή συχνότητα.

Τέσσερα DRONES θα αναλάβουν την εναέρια παρακολούθηση, 15 θερμικές κάμερες θα τοποθετηθούν για τον εντοπισμό μεταναστευτικών ροών τις νυχτερινές ώρες, ενώ 10 θωρακισμένα τζιπ και 5 φουσκωτές βάρκες θα ενισχύσουν τις περιπολίες. Σκέψεις υπάρχουν και για γουρούνες με τέσσερις τροχούς και μοτοσικλέτες.

Την ίδια ώρα, το ανθρώπινο δυναμικό αναμένεται να ενισχυθεί. Στα σύνορα αναμένεται ότι θα αναπτυχθούν 1.000 αστυνομικοί, 150 μέσω του σχεδίου ΑΣΠΙΔΑ, 150 από τη Frontex, και 400 συνοριοφύλακες.

Ιδιαίτερα έμφαση θα δοθεί σε τουλάχιστον τρία σημεία στις Φέρες στο κτήμα Τσιρόζη όπου έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή του φράχτη, στον Άρδα ποταμό, και στο Τυχερό Έβρου.

Πηγή: evros24.gr

