Αδιάλλακτοι οι Τούρκοι: Δύο νέες Navtex για έρευνες του Γιαβούζ - Ποιες περιοχές δεσμεύουν

Σε ακόμη μια πρόκληση που κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Τουρκία, εκδίδοντας NAVTEX για το γεωτρύπανο Γιαβούζ.

Ο υδατογραφικός σταθμός της Αττάλειας δημοσίευσε NAVTEX σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με την οποία κλιμακώνει την τεαταμένη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα τουρκική NAVTEX αφορά έρευνες του γεωτρύπανου Γιαβούζ για έρευνες εντός κυπριακής ΑΟΖ.

Οι συντεταγμένες της νέας NAVTEX

TURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.

Παράλληλα η Τουρκία ανακοίνωσε και στρατιωτική άσκηση σε περιοχή που απέναντι από την Ρόδο και το Καστελόριζο.

TURNHOS N/W : 1155/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 17 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 171400Z SEP 20.

Νέα πρόκληση από Τουρκία: Ζητά με αντι-NAVTEX την αποστρατικοποίηση της Χίου

Τη στιγμή που το Oruc Reis παραμένει αγκυροβολημένο στην Αττάλεια, η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex από τον Σταθμό της Σμύρνης, με την οποία ζητά, την αποστρατικοποίηση του νησιού της Χίου.

Μετά το Καστελόριζο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρα φέρεται να επαναφέρει μία ακόμη πάγια αξίωσή της, δηλαδή την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, εστιάζοντας στην παρούσα φάση στη Χίο.

Όπως αναφέρεται στην τουρκική αντι-Navtex - η οποία έχει ισχύ μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου-, παραβιάζεται η Συνθήκη της Λωζάνης.

Να σημειωθεί πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με δημόσιες τοποθετήσεις του έχει αμφισβητήσει τη Συνθήκη επανειλημμένες φορές.

Δείτε την τουρκική αντι-Navtex που εκδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου.

