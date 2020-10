Άγκυρα για Oruc Reis: «Είναι σε τουρκική υφαλοκρηπίδα» – Κοντά στη Ρόδο το ερευνητικό

Στην αντι-NAVTEX της Ελλάδας απάντησε η Άγκυρα με δική της αντίστοιχη, υποστηρίζοντας πως το Oruc Reis διεξάγει έρευνες σε τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές πως όσο το Oruc Reis παραβιάζει την ελληνική κυριαρχία, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο διαλόγου με την Άγκυρα. Μπορεί η Τουρκία να θέλει την έναρξη διαπραγματεύσεων για να μπουν στο τραπέζι όλα τα δεδομένα, όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, η Ελλάδα, όμως, δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει όσο κλιμακώνονται οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η Αθήνα είχε φροντίσει για την έκδοση αντι-NAVTEX για την περιοχή που παράνομα δέσμευσαν οι Τούρκοι έτσι ώστε να κάνει έρευνες το Oruc Reis. Μάλιστα, στην κίνηση της Ελλάδας, που έγινε από την Πέμπτη (22/10), απάντησε η Άγκυρα το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) με νέα αντι-NAVTEX.

Σε αυτή, υποστηρίζει πως το Oruc Reis κάνει έρευνες σε τουρκική υφαλοκρηπίδα. Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό είναι κοντά στα παράλια της Ρόδου. Συγκεκριμένα το απόγευμα της Παρασκευής, το Oruc Reis ήταν 19,8 ναυτικά μίλια μακριά από τη Λίνδο, ενώ από το Καστελόριζο απείχε 54,9 ναυτικά μίλια.

Η θέση του Oruc Reis

PHOTO GALLERY Photo 1/3 Η θέση του Oruc Reis Πηγή: marinetraffic Photo 2/3 Η απόστασή του από τη Ρόδο Πηγή: marinetraffic Photo 3/3 Η απόστασή του από το Καστελόριζο Πηγή: marinetraffic

Η τουρκική αντι-NAVTEX

TURNHOS N/W : 1319/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY OUTSIDE OF GREEK TERRITORIAL WATERS AND IN TURKISH CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA07-620/20 WHICH IS INCLUDING UNGROUNDED CLAIMS IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA17-1314/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z OCT 20.

Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις

Την ώρα που το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis «σαρώνει» την ελληνική υφαλοκρηπίδα, φτάνοντας μια ανάσα από την παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν τις δικές τους απαντήσεις στους Τούρκους και μάλιστα, επί του πεδίου.

Αιχμή του δόρατος το Πολεμικό μας Ναυτικό, το οποίο αθόρυβα και με απόλυτο επαγγελματισμό έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στο Αιγαίο αυτές τις κρίσιμες ημέρες, με τις μονάδες επιφανείας, τόσο στην πρώτη απόπειρα των Τούρκων στις 21 Ιουλίου να βγουν στο Αιγαίο, όσο και στη συνέχεια με την έξοδο του Oruc Reis σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, να παραδίδουν μαθήματα ναυτοσύνης αλλά και ψυχραιμίας.

Η Τουκρία «εξαφανίζει» κάθε κυριαρχία των ελληνικών νησιών και συνεχίζει τις έρευνες πέριξ του Καστελορίζου, ενώ βάζει ρότα για την περιοχή νοτίως της Κρήτης.

Σε πλήρη επιβεβαίωση των διεθνών αναλυτών για τα όσα προειδοποιούσαν πως θα συμβούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην ανατολική Μεσόγειο, προβαίνει η Τουρκία η οποία προαναγγέλει έρευνες εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μέχρι σχεδόν και το τέλος του χρόνου.

Παρά την διπλωματική πίεση που επιχειρεί -και πετυχαίνει- η Ελλάδα στην Τουρκία, στην Αθήνα γνώριζαν πολύ καλά πως όσο οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εσωστρέφεια λόγω των αμερικανικών εκλογών, η Άγκυρα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το όποιο «κενό» για να επιβάλλει καταστάσεις και να μας φέρει προ τετελεσμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι διαμήνυσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις έρευνές της στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι αυτές θα επεκταθούν και νότια της Κρήτης.

Ο Οκτάι στη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk ανέφερε πως «εμείς στην υφαλοκρηπίδα μας και σε οποιοδήποτε σημείο μπορούμε να κάνουμε έρευνες και δεν χρειαζόμαστε την άδεια ή την έγκριση κανενός. Όπως ξέρετε κάποια στιγμή αποσύραμε τα πλοία μας στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ελλάδα. Όμως τώρα συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σε αυτή την περιοχή περιλαμβάνεται και η περιοχή που προκύπτει μετά τη συμφωνία ΑΟΖ με τη Λιβύη, αλλά και οι περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης. Θα συνεχίσουμε».

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν η Άγκυρα δίνει σημασία στις αντιδράσεις της Ελλάδας υπογράμμισε πως «όχι μόνο η Ελλάδα αλλά οποιαδήποτε χώρα, οτιδήποτε και να πει, η Τουρκία δεν παραχωρεί ούτε μια σπιθαμή εδάφους, ούτε μια σταγόνα νερού. Όποιο κι αν είναι το κόστος. Εμείς απλά κάνουμε έρευνες στα δικά μας εδάφη, στη δική μας Γαλάζια Πατρίδα, τις δικές μας εργασίες. Όπως εμείς δεν παρεμβαίνουμε σε κανέναν, έτσι δεν θα επιτρέψουμε να παρέμβει κανένας σε εμάς».

Έρευνες δίπλα από τη Ρόδο

Προς επίρρωσιν των όσων είπε ο Τούρκος αντιπρόεδρος ο υδρογραφικός σταθμό της Αττάλειας, εξέδωσε νέα NAVTEX με ισχύ έως τις 27 Οκτωβρίου και επεκτείνει τις έρευνες του τουρκικού ερευνητικού στην Ανατολική Μεσόγειο και κοντά στο Καστελλόριζο.

Άλλωστε, όπως διαφαίνεται πλέον, στόχος των γειτόνων είναι να «σκανάρουν» όλοκληρη την περιοχή και γι' αυτό απαιτείται χρόνος. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου οι -δισδιάστατες- έρευνες (2D) στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ και απαιτείται ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον έως τέλος Νοεμβρίου για την ολοκλήρωσή τους. Έτσι, πλέον το Oruc Reis βάζει ρότα για την περιοχή βορειοδυτικά του Καστελορίζου, κοντά στην Ρόδο σε απόσταση έως 12 ναυτικών μιλίων.

Η περιοχή την οποία έχει δεσμεύσει η Τουρκία με NAVTEX ανατολικά τη Ρόδου

Απειλές για γεωτρύπανο

Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία σε πλήρη συνεννόηση παρακολουθούν τις εξελίξεις, επιτηρούν την περιοχή με την επιβλητική παρουσία του στόλου, ωστόσο βρίσκονται επί ποδός μπροστά στο ενδεχόμενο η Άγκυρα να στείλει το γεωτρύπανο Yavuz.

Όπως υπολογίζεται οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στο σημείο όπου ενώνονται οι υφαλοκρηπίδες Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και εκτιμάται πως εάν βγει γεωτρύπανο θα κατευθυνθεί προς αυτήν την περιοχή.

Οι τουρκικές NAVTEX που στοχεύουν όλο και βορειότερα Εφημερίδα Καθημερινή

Νότια της Κρήτης

Γρίφος για δυνατούς λύτες αποτελεί η απειλή για έρευνες νοτίως της Κρήτης. Παρατηρώντας την μέχρι τώρα πορεία του Oruc Reis αλλά και των εξαγγελιών της Άγκυρας, διαφαίνεται πως η Τουρκία δεν έχει αμφισβητήσει επί του πεδίου την ισχύ της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

Οι εξαγγελίες του Οκτάι που παρατέθηκαν παραπάνω έρχονται σε ένα σημείο στο οποίο η Τουρκία θέλει να προσδώσει ισχύ στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, επενδύοντας στην κλιμάκωση της έντασης νοτίως της Κρήτης επιβάλλοντας τετελεσμένα.

Κυβερνητικές πηγές, μιλώντας στο Newsbomb.gr εκτιμούν πως το Oruc Reis δεν θα προσβάλει την οριοθετημένη με την αίγυπτο ελληνική ΑΟΖ, ωστόσο όπως σημειώνουν, οποιαδήποτε ενέργεια νοτίως της Κρήτης αλλάζει πλήρως τα δεδομένα. «Για όλες τις πλευρές», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Ο χάρτης της οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου

Έτσι, τις επόμενες εβδομάδες, μετά και τη λήξη της τρέχουσας NAVTEX ανατολικά της Ρόδου, είναι πιθανόν ο τουρκικόςς στολίσκος που συνοδεύει το Oruc Reis να πάρει νοτιοδυτική πορεία, εκτιμάται πως θα κατευθυνθούν νότια της Ρόδου και της Καρπάθου προκειμένου να φτάσει στην περιοχή που υποτίθεται βρίσκεται εντός της κυριαρχίας της Λιβύης.

Η μέχρι τώρα συμπεριφορά της Άγκυρας δείχνει διστακτικότητα να περάσει το όριο του 28ου μεσημβρινού. Εάν το κάνει, ωστόσο, γνωρίζει πως και για την Αθήνα τα δεδομένα αλλάζουν, ειδικά μετά την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία και φυσικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια και σε άλλες περιοχές (με σαφή υπόνοια την περιοχή νοτίως της Κρήτης).

